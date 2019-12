Buon Natale 2019, Auguri Buone Feste!/ Frasi, citazioni film e ironia per le risposte

È tempo di auguri di Natale e Buone Feste, ma le persone a cui mandare un messaggio o un biglietto sono tante, quindi non sapete quali frasi scrivere. Potete attingere dai film natalizi più conosciuti e sorprendere così chi è appassionato di cinema e non solo. C’è “Fuga dal Natale”, con la frase di Erik Per Sullivan: «Non vuoi festeggiare il Natale! Non sarà mica fuori legge?». C’è poi Jimmy Stewart in “La vita è meravigliosa”: «Buon Natale cinema! Buon Natale emporium! Buon Natale meraviglioso vecchio edificio!». Dallo stesso film la frase di Little Zuzu: «Ogni volta che suona una campana un angelo mette le ali». C’è poi la frase di Hugh Laurie quando prova a fare pace con James McAvoy in “Il figlio di Babbo Natale”: «Arthur! È Natale… non c’è tempo per emozionarsi!». Infine, la frase di Phoebe Cates tratta da “Gremlins”: «Se tu dici di odiare il Giorno del Ringraziamento non importa a nessuno, ma se dici di odiare il Natale la gente ti tratta come se fossi un lebbroso». Avete già scelto quale fa al caso vostro?

BUON FESTE 2019! LE FRASI DA INVIARE PER GLI AUGURI

Ora che Natale 2019 è arrivato, è fondamentale individuare le frasi per gli auguri Buone Feste, ma non è sempre facile. Ci sono frasi che sono superate, quindi si cerca di essere originali. Anche perché bisogna saper rispondere agli auguri altrui senza incappare nel solito «anche a te e famiglia». Ecco allora qualche suggerimento. «Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero la gioia, la felicità ed immenso amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile! Auguri di Natale», «Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!», «Che tutti i cuori possano trasformarsi in piccole campane per accompagnare, con una dolce melodia, la nascita di Gesù Bambino. Auguri di buon Natale» sono solo alcune delle proposte. «Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno. L’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanelli, le luci e i fili d’argento in qualche scatola sullo scaffale» e «Un sorriso vale più di mille regali. Ti auguro di riceverne un’infinità. Tanti Auguri di Buon Natale 2019!» sono altre opzioni.

BUON FESTE 2019! FRASI AUGURI E IRONIA SOCIAL

Con l’arrivo del Natale, come vuole la tradizione, proliferano i messaggi di auguri sugli smartphone. Si susseguono frasi, aforismi e citazioni, alcune delle quali anche divertenti, per dire Buon Natale 2019 e Buone Feste. Ma non mancano i messaggi con formule standard che si ripetono anno dopo anno. Per questo si è scatenata l’ironia sui social, dove spopola l’hashtag #WhatsApp. Nelle ultime ore è diventato trend topic. «Avete già preimpostato la risposta automatica su whatsapp #ancheateefamiglia?» e «La terza spunta blu di #WhatsApp avvisa se hanno risposto “A te e famiglia”», sono solo alcuni dei messaggi simpatici che si susseguono. Ma c’è anche: «Modalità aerea già attivata ieri sera, se #WhatsApp esplode disinstallo fino a data da destinare “A voi e famiglia”». Qualcuno poi torna indietro nel tempo, quando la tecnologia non era così avanzata. «Ripenso agli ultimi dell’anno quando un secondo dopo lo spumante, tutti giù a mandare sms coi Nokia. Eravamo già fottuti e non lo sapevamo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA