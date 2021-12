Buon Natale 2021 e buon Santo Stefano, frasi d’auguri/ “Io ci credo a Santa Claus”

Quando mancano ormai solo tre giorni a Natale 2021, è giunto realmente il momento di iniziare a ricercare le frasi d’auguri più adatte a questa super occasione. Tanti i pensieri originali che abbiamo trovato sul web, e in questo spazio vogliamo concentrarci in particolare sulla figura di Babbo Natale o Santa Claus, colui che porta i doni in tutto il mondo ai bimbi bravi. Shirley Temple a riguardo un giorno disse: “Ho smesso di credere a Babbo Natale quando avevo sei anni. Mamma mi portò a vederlo ai grandi magazzini e lui mi chiese l’autografo”.

Per chi si sentisse particolarmente malinconico o imbronciato, occhio a questa citazione presa direttamente da una serie tv cult come Veronica Mars: “Non c’è nessun Babbo Natale, nessun coniglio pasquale, e nessun angelo custode che veglia su di noi. Le cose accadono così, senza un motivo. E niente ha senso”.

BUON NATALE 2021 E BUON SANTO STEFANO, FRASI D’AUGURI: SI RIDE E SI SCHERZA CON BABBO NATALE

Divertente anche questo esempio di frase d’auguri per il Natale 2021, o forse meglio come post social: “Caro babbo natale, ti offendi se quest’anno scrivo alla madonna di Lourdes??”. Dino Buzzati invece un giorno scrisse: “E se invece venisse per davvero? Se la preghiera, la letterina, il desiderio espresso così, più che altro per gioco venisse preso sul serio? Se il regno della fiaba e del mistero si avverasse?”.

Proseguiamo con una frase d’auguri presa direttamente da Twitter, e precisamente dall’influencer Masse78, una delle voci più note del mondo dei cinguettii: “C’è gente che crede nelle creme snellenti, nelle bibite dimagranti, negli oroscopi, nelle scie chimiche. C’è gente che crede addirittura che la terra sia piatta. Io voglio ricominciare a credere a Babbo Natale”. Chiusura dedicata ad una ipotetica citazione a firma Babbo Natale: “Lavoro solo un giorno all’anno. Ma gli altri 364 giorni mi tocca passarli con la Befana! Cit. Babbo Natale”. Vi diamo appuntamento a breve per un nuovo aggiornamento con tante altre frasi d’auguri sul Natale 2021.

