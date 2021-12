Buon Natale 2021 e buon Santo Stefano, frasi d’auguri/ “Ogni volta che doniamo…”

E’ il 21 dicembre e ciò significa che al Natale 2021 mancano solamente 4 giorni. Avremo così solamente 96 ore per completare i regali e nel contempo, per cercare le frasi d’auguri più belle ed originali da spedire ad amici, parenti e conoscenti che non vedremo il 25 dicembre. Se qualcuno di voi non si accontenta del classico “Tanti auguri di Buon Natale”, questo è il posto per voi. Cominciare con questo pensiero firmato Rachel Cohn, che si concentra in particolare sulla neve: “Amo la neve per la stessa ragione per cui amo il Natale: unisce le persone, mentre il tempo si ferma”. Dal Evans invece, paragona il Natale all’amore: “Il Natale, bambino mio, è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale”.

Spazio anche a questo splendido quadretto dipinto con le parole da John O’Neill: “Il Natale dovrebbe essere legna che arde nel caminetto, profumo di pino e di vino, buone chiacchiere, bei ricordi, amicizie, rinnovate. Se questo manca basterà l’amore”. Continuiamo con Norman Vincent Peale: “Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello”. Pensiero profondo, da utilizzare fra le tante frasi d’auguri per il Natale 2021, ma anche come post social, quello di Antonio Curnetta: “Fatti un regalo per Natale: perdona qualcuno che ti ha fatto del male. Libera il tuo cuore da questo peso e lascia che ritorni a sorridere”.

BUON NATALE 2021 E BUON SANTO STEFANO, TANTE FRASI D’AUGURI: DA GIANNI RODARI A PADRE PIO

Non può mancare in questo spazio una frase di Gianni Rodari. “Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti”. Continuiamo con Francesco Vitaloni, che riprende i versi di una celebre canzone natalizia: A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che ricorrevi tanto. E’ Natale e a Natale si può fare di più, per noi”. Chiudiamo con Padre Pio e con le sue parole: “Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente”. Come sempre vi rimandiamo ad un prossimo aggiornamento per scoprire altre splendide frasi d’auguri sul Natale 2021.

