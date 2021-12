Buon Natale 2021 e buona Immacolata/ Dall’8 dicembre al 25: frasi d’auguri speciali

Continuiamo questo lento avvicinarsi al 25 dicembre e all’8 di questo mese, due giorni in cui faremo gli auguri di buon Natale 2021 e di una buona Immacolata. Per chi cercasse delle frasi da spedire in queste due occasioni speciali, magari via social, vedi Facebook, Instagram o Twitter, o via WhatsApp, abbiamo pensato di raccoglierne alcune per voi, a cominciare da quelle riguardanti la Festa della Madonna, che cadrà fra meno di una settimana.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, il covid corre: in Germania lockdown per no vax

Partiamo da questo esempio che ricorda come la tradizione voglia che gli addobbi natalizi si mettano appunto l’8 dicembre: “Oggi la città si riempie di luci e colori; è un trionfo di bagliori, nell’aria c’è già il profumo di festa e la voglia di donare un sorriso, un abbraccio e un augurio di una buona festa dell’Immacolata”. Se invece foste alla ricerca di una frase più profonda e religiosa, che potrebbe essere utile sia per augurare un buon Natale 2021 quanto per una buona immacolata, attenzione a questa citazione di Papa Francesco: “Il nostro destino più vero è essere trasformati dall’amore”, che rispecchia in pieno il vero senso di queste due giornate.

LEGALIZZAZIONE CANNABIS/ "J-Ax informati, hai addosso una responsabilità enorme"

BUON NATALE 2021 E BUONA IMMACOLATA: TANTE FRASI D’AUGURI ORIGINALI E A SFONDO RELIGIOSO

Proseguiamo il nostro excursus sulle frasi d’auguri più belle per il Natale e la festa dell’Immacolata, con questo esempio che altro non è se non una citazione di Dante: “Nel ventre tuo si raccese l’amore, Per lo cui caldo nell’ eterna pace Così è germinato questo fiore”, con l’aggiunta di un “Buona festa dell’Immacolata”. Spazio anche ad una citazione di Edwar Poppe: “Chi nutre nel cuore un amore festoso verso la Madonna ottiene in cambio una gioia serena”.

Torniamo a citare Papa Francesco, con queste parole dedicate alla Madonna: “Anche noi, come la Vergine immacolata, da sempre, siamo stati scelti da Dio per vivere una vita santa, libera dal peccato”. Infine un ultimo esempio perfetto sia ce foste alla ricerca di frasi di auguri per il Natale 2021 quanto per l’Immacolata: “Che la tua fede ti sostenga sempre come in questo giorno. Ti aiuti a cercare la pace, la serenità e la forza di cui tutti abbiamo bisogno per affrontare le sfide quotidiane”.

GEORGES SEURAT, INVENTÒ IL PUNTINISMO/ L'asteroide, un omaggio "spaziale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA