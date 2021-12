Buon Natale 2021 e buona Immacolata/ Frasi d’auguri e citazioni: Dickens, Caramagna…

Continuiamo il nostro viaggio di accompagnamento verso l’8 dicembre, festa della Madonna, e il 25 dicembre, Natale 2021, con una serie di frasi d’auguri speciali. Vista la temporalità partiamo ovviamente dalla giornata dedicata alla Santa Maria Madre di Dio, riportandovi alcuni pensieri semplici e incisivi, adatti per qualsiasi tipo di “mezzo”, che siano i social come Facebook e Instagram, ma anche app di messaggistica come WhatsApp, Telegram e Messenger. “Ti auguro che questo periodo di festa possa donarti tanti momenti felici e indimenticabili. Buona Immacolata”.

Ma anche: “Buona festa dell’Immacolata a te e a tutte le persone a te care”, un vero e proprio classico. Fra le tante frasi d’auguri per la festa della Madonna dell’8 dicembre 2021, anche: “Che la bontà di Maria Vergine possa scendere su di te e guidarti nel sentiero della giusta via. Buona festa dell’Immacolata”, così come “L’Immacolata dà inizio alle festività natalizie: ogni giorno possa per te essere una festa”. Qui sotto potrete trovare invece alcuni esempi di frasi d’auguri per augurare un Buon Natale 2021.

BUON NATALE 2021 E BUONA IMMACOLATA, TANTE FRASI D’AUGURI: DA DICKENS A MADRE TERESA DI CALCUTTA

In questo spazio vogliamo concentrarci in particolare su alcune citazioni ben note, una sorta di classico riproposto ogni anno di questi tempi, a cominciare da uno dei “maestri” del Natale, leggasi lo scrittore Charles Dickens, colui che ha scritto la storia più famosa di questo periodo ‘Canto di Natale’: “Ho sempre pensato al Natale come a un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi”.

Spazio anche a questo pensiero di Fabrizio Caramagna: “Il Natale è una sospensione del tempo nella quale tutti, dal povero all’imperatore, hanno diritto a un uguale momento di gioia e serenità”. Una citazione di Madre Teresa di Calcutta, utilizzabile sia come frase d’auguri per Natale quanto per l’8 dicembre: “È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri”. Infine queste parole di Byrn Rogers: “Il Natale è quel periodo dell’anno in cui la gente scende nel rifugio della famiglia”.



