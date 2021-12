Buon Natale 2021 e buona Immacolata/ Le frasi d’auguri più belle del web

E’ lunedì 6 dicembre e stiamo per entrare nel vivo del periodo più bello dell’anno, quello che ci porterà a dire anche per questo 2021, buon Natale. Il “là” alle danze, come da tradizione, verrà dato a partire dal prossimo 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, e giornata dedicata agli addobbi natalizi, dal presepe alle luci passando per l’albero. In vista di queste speciali feste abbiamo raccolto per voi alcune frasi d’auguri utili come post via Facebook e Instagram, ma anche come messaggio da inviare via WhatsApp. Partiamo da questo esempio: “Ti auguro che questo periodo di festa possa donarti tanti momenti felici e indimenticabili. Buona Festa dell’Immacolata!”.

Quindi spazio a: “In questo giorno di festa lasciamoci coccolare tra le braccia della Vergine Maria. Tanti auguri!”, ma anche “L’Immacolata e Beata Maria ci dona la sua luce divina. Volgiamo lo sguardo a lei, ci indicherà la strada verso la gioia divina!”. Fra le frasi d’auguri per l’8 dicembre, anche “Che la bontà di Maria Vergine possa scendere su di te e guidarti nel sentiero della vita. Buona festa dell’Immacolata!”, senza dimenticarsi un semplice: “Buona Festa dell’Immacolata a te e a tutte le persone che ti sono care!”.

BUON NATALE 2021 E BUONA IMMACOLATA: LE FRASI RELIGIOSE PER QUESTE DUE GIORNATE SPECIALI

Passiamo quindi ad alcune frasi d’auguri per il Natale 2021, cominciando con: “Che la gioia di questo Santo Giorno riscaldi il più a lungo possibile i cuori di tutti noi. Auguri di Buon Natale!”. Spazio a: “L’annuncio di pace e di amore del Natale ti accompagni in qualunque momento della tua vita, nella gioia e nel dolore. Ti auguro di cuore un Natale gioioso e sereno”.

Un messaggio profondo da inviare ai vostri contatti via WhatsApp potrebbe poi essere: “In questo Santo Natale, possa Gesù benedirti e portarti tanta buona salute. Buone Feste!”. Chiudiamo con una citazione di Papa Francesco: “Vi auguro buon Natale a tutti e vi auguro il meglio, vi auguro di studiare, lavorare, sognare, giocare, avere un maestro! Vi auguro tutto”, frase da rivolgere magari a dei nipoti o dei figli.

