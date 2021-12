Buon Natale 2021 e buona Immacolata/ Le migliori frasi di auguri per le feste

Le feste sono in arrivo. È per questo che non possiamo fare a meno di proporvi le migliori frasi per augurare un buon Natale 2021 ed una buona Immacolata in vista dei prossimi 8 e 25 dicembre. In questa occasione avremo modo di darvi qualche idea di ogni genere: dai pensieri religiosi ai pensieri ironici. Cominciamo subito!

Per quanto riguarda la festa dell’Immacolata, che dà inizio alle feste natalizie, le frasi non possono che essere un augurio di benedizione. “Auguro a te e alla tua famiglia una felice festa dell’Immacolata Concezione. Possiate tu e i tuoi cari essere inondati delle sue benedizioni per sempre”. E ancora: “Un pensiero a chi, come Maria, sa ancora farsi grembo accogliente per far spazio alle sorprese, a coloro che sono disposti a lasciarsi cambiare per rinascere a vita nuova. Auguri!”.

Buon Natale 2021 e buona Immacolata: le frasi d’auguri

Continuiamo la carrellata di frasi di auguri di buon Natale 2021 e buona Immacolata. Per quanto riguarda quelli del 25 dicembre possiamo davvero sbizzarrirci. Ma partiamo innanzitutto con i pensieri religiosi. “Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace”, questo tratto da uno dei discorsi di Papa Francesco. “È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te”, questo invece da Madre Teresa di Calcutta. E ancora: “Che la luce del Santo Natale possa riaccendere la speranza nei cuori di molti ed aprire le menti di tanti. Auguri”.

Andiamo però adesso ai pensieri più divertenti. Se volete inviare ad amici e parenti un messaggio che li farà sorridere, eccone qualcuno. “Mi ha chiamato Gesù e mi ha offerto 10000 euro per ritrovargli l’asino del presepio. Quindi, o mi offri di più, oppure gli dico dove ti trovi!”. E ancora: “Il mio corpo mi dice “dieta”, ma il mio cuore canta “a Natale puoi”… Buone Feste!”. Infine: “Volevo solo farti sapere che non hai letteralmente nessuna possibilità di finire nella lista dei buoni di Babbo Natale quest’anno. Buon Natale, comunque!”.



