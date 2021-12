Buon Natale 2021 e buona Immacolata/ Tante frasi d’auguri per l’8 dicembre e non solo

E’ il 2 dicembre e ciò significa che siamo entrati di diritto nel periodo più bello dell’anno, quello che ci accompagnerà al Natale 2021. La prima tappa di questo lungo percorso fino al 25 dicembre sarà la festa dell’Immacolata, il giorno dedicato alla Madonna, in programma il prossimo 8 dicembre. In questo focus ci concentreremo quindi su alcune frasi d’auguri per la festa che cadrà fra sei giorni, mentre più in basso inizieremo a respirare un po’ di atmosfera tipicamente natalizia con alcuni esempi riguardanti il Natale.

Partiamo con questa frase, ovviamente religiosa visto che si festeggia la Santa Maria Vergine, madre del Signore: “Madre Santa ed immacolata, non c’è gioia più vera, non c’è gioia più bella, di pronunciare il tuo nome Maria! Bellezza pura dell’anima, cuore che palpita di immenso amore, per te che sei il Fiore del Paradiso, a te si eleva il mio ringraziamento, in questo giorno e per Sempre”. Un pensiero un po’ più “pagano” ma non per questo meno profondo: “Oggi 8 dicembre è la festa dell’Immacolata. Un pensiero a chi, come Maria sa ancora farsi grembo accogliente per far spazio alle sorprese, a coloro che sono disposti a lasciarsi cambiare per rinascere a vita nuova”. Due frasi che potrete quindi utilizzare sia per i social quanto via WhatsApp.

BUON NATALE 2021 E BUONA IMMACOLATA, LE FRASI D’AUGURI PIU’ BELLE: ALCUNI ESEMPI

Ma veniamo quindi alle frasi d’auguri per un Buon Natale 2021, a cominciare da: “Tanti Auguri di Natale… il tuo sorriso è il miglior dono di Natale! Che tu possa ridere e sorridere ogni giorno! Buon Natale”. Spazio anche a: “Buon Natale per ogni tuo sogno che vorrai realizzare… per ogni tuo momento speciale, per ogni realizzazione professionale! Tanti auguri di Buon Natale!”.

Per chi cerca qualcosa di semplice ma nel contempo di incisivo: “Tanti auguri! Ti aspetta un Super Natale da festeggiare! Buon Natale”. Chiudiamo con un classico, anche per questo 2021, per le frasi d’auguri di Natale: “Auguri di Buon Natale, che sia ricco d’amore, di gioia e di Pace! Buon Natale”.

