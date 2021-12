Buon Natale 2021 e buona Vigilia, frasi d’auguri/ Filastrocche e tanta magia

E’ il 23 dicembre 2021, è l’Antivigilia di Natale, di conseguenza a farci gli auguri mancano solamente due giorni. 48 ore di grandi preparativi, della caccia all’ultimo regalo, e della ricerca di frasi d’auguri perfette per questa magica occasione. Anche oggi, come sempre, la nostra redazione ha raccolto per voi alcuni esempi per rendere i vostri bigliettini unici, ma anche i messaggi da inviare via WhatsApp o i post social fra Facebook, Twitter e Instagram.

Partiamo con questa filastrocca di Natale a firma Angela Randisi: “Affaticato come ogni anno è arrivato il nostro Babbo con renne e campanelli e stelle di Natale scende dai camini aggrappandosi qua e là porta in sacco regalini per tutti i suoi bambini”. Proseguiamo con le parole di Norman Vincent Peale: “Il Natale agita una bacchetta magica sopra il mondo, e per questo tutto è più morbido e più bello”.

BUON NATALE 2021 E BUONA VIGILIA, FRASI D’AUGURI: LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

Per Giacomo Pederbelli “Il Natale è un lampo di luce nel buio dei cuori”, mentre Michele Acanfora si sofferma sull’atmosfera magica di questo periodo: “La magia del Natale accarezza tutti coloro che praticano la gioia. Essi danno voce a quella parte, in fondo al loro cuore, che ha bisogno di brillare”.

Chiudiamo in bellezza questo primo focus (ne seguiranno altri durante la giornata) sulle frasi d”auguri per un buon Natale 2021, con una citazione di Papa Francesco, che in occasione del discorso durante l’Udienza alla Curia Romana alla presentazione degli auguri natalizi del 2014, disse: “Il Natale è l’appuntamento con Dio che nasce nella povertà della grotta di Betlemme per insegnarci la potenza dell’umiltà. Infatti, è anche la festa della luce che non viene accolta dalla “gente eletta” ma dalla “gente povera e semplice” che aspettava la salvezza del Signore”. Come anticipato sopra, per altre frasi d’auguri per un buon Natale 2021 e un buon Santo Stefano, vi rimandiamo ad un nuovo appuntamento a breve.

