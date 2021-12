Buon Natale 2021, le frasi d’auguri/ “Condividi la tua fortuna con chi ne ha bisogno”

A Natale siamo tutti più buoni, di conseguenza praticamente tutti siamo alla ricerca di frasi d’auguri da spedire ai nostri cari, amici e conoscenti, proprio in vista dell’imminente Natale 2021. Continua così il viaggio della nostra redazione alla ricerca dei pensieri più originali, a cominciare da alcune citazioni degne di nota, come ad esempio questa a firma Luciano Sante Manara: “Il Natale sprigiona un meccanismo che sa di buono. Condividi la tua fortuna con chi ne ha bisogno, starai meglio due volte”.

BUON NATALE 2021/ Frasi d'auguri e post social: “Se non mi avete spedito i regali...”

E a propositivo di condivisione, fra i temi più caldi del Natale vi è quello del regalo: “Il lavoro non è una buona scusa per dimenticarsi di cercare un regalo per i propri cari. Parte del fascino di questo periodo sta proprio nel rendere felici le altre persone”, citazione di Cassandra Rocca. Ed è sempre di Cassandra Rocca un’altra frase che potremmo utilizzare per fare gli auguri durante questo Natale 2021: “L’amore doveva essere proprio come il Natale: allegro, magico, pieno di luce, piccoli gesti e grandisorprese”. Chiudiamo con queste parole decisamente ‘cattivelle’, e ovviamente ironiche: “A Natale siamo tutti più buoni. Se qualcuno ti ruba il posto auto, non rigargli la fiancata, scrivigli ‘Buone Feste’!”. Più sotto altre frasi d’auguri per il Natale 2021 (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Noto, il vescovo Staglianò ai bambini: "Babbo Natale non esiste"/ E attacca Coca Cola

BUON NATALE 2021, TANTE FRASI D’AUGURI PER LE FESTE: “UN PERIODO MAGICO”

Altro giro e altra carrellata di frasi d’auguri per augurare un buon Natale 2021. In questo spazio vogliamo dedicarci in particolare ad alcuni pensieri utili per il classico “due in uno”, ovvero, fare gli auguri non soltanto di Natale ma anche di capodanno, magari per coloro che hanno poco tempo o che si dimenticano di fare gli auguri ad ogni occasione.

Cominciamo con un semplice esempio, leggasi: “Possano queste feste darti speranza e nuovi sogni da inseguire. Tanti auguri!”, ma anche: “Auguro a te e ai tuoi cari tutta la meraviglia e la magia del Natale. Buone feste!”. Spazio a: “Tanti auguri di buone feste, che siano motivo di pace, amore e serenità!”, e sulla falsa riga troviamo: “Ti auguro che lo spirito del Natale ti accompagni tutto l’anno. Buone feste a te e famiglia!”. Infine chiudiamo questo spazio dedicato alle più belle frasi per un buon Natale 2021 con questo esempio: “La magia del Natale è infinita e i suoi più grandi doni sono la famiglia e gli amici. Buon Natale e felice anno nuovo!”. Di seguito altre frasi d’auguri per il Natale 2021. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

BUON NATALE 2021, FRASI D'AUGURI/ “La gioia di donare felicità e gentilezza”

BUON NATALE 2021, FRASI D’AUGURI “APPUNTAMENTO CHE CI INSEGNA POTENZA DELL’UMILTÀ”

Mancano esattamente due settimane al Natale. Oggi è infatti sabato 11 dicembre il che significa che fra due sabati, a quest’ora, staremo aprendo i regali, andando dai parenti, o preparando grandi pranzi. In vista del 25 dicembre anche oggi la nostra redazione ha raccolto per voi alcune delle frasi d’auguri, fra le più belle che potete trovare sul web, e come vi ricordiamo spesso e volentieri, si tratta di pensieri e di parole che potrete usare come messaggio via WhatsApp o sms, ma anche come post social, vedi Facebook, Instagram, Twitter e qualsiasi spazio sociale voi utilizzate.

Partiamo con alcune citazioni simpatiche e divertenti, a cominciare da questa di Luca Bianchini: “Natale è un momento così esasperato che la scala delle emozioni sembra avere una gerarchia diversa. Come se tutti, in quel periodo, impazzissero un po’”. Natale è anche sinonimo di grandi mangiate, fra dolci e salati di ogni tipo e se foste alla ricerca di una frase d’auguri a tema, occhio a: “Attendo Natale per riscoprire i miei valori più alti: colesterolo, trigliceridi e glicemia”. Altro esempio molto ironico sul ‘cibo’: “A Natale tutti gli uomini diventano buoni… disse il cannibale”.

FRASI D’AUGURI BUON NATALE 2021, LE CITAZIONI DI PAPA FRANCESCO, WHITEHORN E NON SOLO

Altro sinonimo del Natale sono i regali e a riguardo Katharine Whitehorn, decisamente pragmatica, un giorno disse: “Da un punto di vista commerciale, se il Natale non fosse esistito, sarebbe stato necessario inventarlo”. Proseguiamo con una frase d’auguri senza dubbio più profonda, a firma Michele Acanfora: “La magia del Natale accarezza tutti coloro che praticano la gioia. Essi danno voce a quella parte, in fondo al loro cuore, che ha bisogno di brillare”.

Per ultima, ma non per importanza, una splendida citazione di Papa Francesco: “Il Natale è l’appuntamento con Dio che nasce nella povertà della grotta di Betlemme per insegnarci la potenza dell’umiltà. Infatti, è anche la festa della luce che non viene accolta dalla “gente eletta” ma dalla “gente povera e semplice” che aspettava la salvezza del Signore”, discorso che il Santo Padre fece in occasione dell’Udienza alla Curia Romana durante la presentazione degli auguri natalizi a dicembre del 2014.



© RIPRODUZIONE RISERVATA