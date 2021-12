Buon Natale 2021, frasi d’auguri/ Citazioni dei film: “Il 25 dicembre? Stato d’animo”

Mancano solamente 9 giorni al 25 dicembre, giorno in cui faremo gli auguri di Buon Natale 2021, di conseguenza, si fa più serrata la ricerca delle frasi d’auguri perfette per queste festività. Oggi la redazione de IlSussidiario.net ha voluto raccogliere per voi alcune delle citazioni più belle dei film, parole che potrete trasformare in messaggi d’auguri via WhatsApp, Sms o Messenger, ma anche e soprattutto come post social sui vari Facebook, Instagram, Twitter e via discorrendo.

Buon Natale 2021, frasi d'auguri/ Pensieri per i genitori: “Ecco il regalo più bello"

Partiamo da questa citazione presa direttamente da un classico della cinematografia nazionale, come Miracolo nella 34ª strada – Miracle On 34th Street, nella versione originale del 1947: “Oh, Natale non è solo un giorno, è uno stato d’animo”. Proseguiamo con un’altra delle pellicole più viste del periodo Mamma ho perso l’aereo – Home Alone, 1990: “Questo è estremamente importante – parla Kevin, il protagonista – vuoi dire a Babbo Natale, per favore, che quest’anno invece dei regali rivoglio solo indietro la mia famiglia?”. Spazio quindi a Una storia di natale – A Christmas Story, 1983: “Il Natale stava arrivando. Adorabile, glorioso, bellissimo Natale, intorno al quale ruotava l’intero anno dei bambini”.

Buon Natale 2021/ Frasi d'auguri divertenti: fra renne, pigiami e alberi natalizi

BUON NATALE, FRASI D’AUGURI E CITAZIONI DEI FILM: DA MIRACOLO NELLA 34ESIMA STRADA A SCROOGED

E ancora, sempre direttamente da Miracolo nella 34ª strada: “Ci credo. È sciocco ma ci credo”, ma anche “La fede è credere nelle cose quando il buon senso ti dice di non farlo”, pensieri che possiamo appunto utilizzare e tramutare in frasi d’auguri di buon Natale 2021. Anche in Frozen, mitico cartone Disney datato 2013, c’è materiale da cui attingere, a cominciare dalle parole: “Solo un atto di vero amore può sciogliere un cuore di ghiaccio”.

E ancora, “Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno”, dal mitico Christmas Carol del 2009. Chiudiamo con S.O.S. fantasmi – Scrooged, pellicola cult datata 1998: “È la vigilia di Natale! È la notte dell’anno in cui tutti ci comportiamo un po’ meglio, sorridiamo un po’ più facilmente, esultiamo un po’ di più. Per un paio d’ore all’anno, siamo le persone che abbiamo sempre sperato di essere”. Come sempre vi rimandiamo ad un prossimo aggiornamento per scoprire altre frasi d’auguri perfette per augurare un buon Natale 2021.

BUON NATALE 2021/ Frasi auguri e canzoni: Dean Martin, Mariah e ‘Feliz Navidad’

© RIPRODUZIONE RISERVATA