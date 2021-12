BUON NATALE 2021, FRASI D’AUGURI/ “La gioia di donare felicità e gentilezza”

Continua il nostro viaggio alla ricerca delle frasi d’auguri per il Natale 2021 più belle, e fra i molti esempi che abbiamo selezionato per voi, direttamente dal web, non potevamo non inserire questa citazione “magica”, di Madre Teresa di Calcutta. Parlando del Natale un giorno disse: “È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te”. Parole perfette ad esempio per un post su Facebook o Instagram. Spazio anche a questa frase associata a Washington Irving: “Natale è la stagione nella quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità in casa e la cordiale fiamma della carità nel cuore”.

Buon Natale 2021 e buona Immacolata: frasi d'auguri/ “Beato chi ha il cuore pulito”

Sulla falsa riga il lodevole pensiero di Phillips Brooks sul Natale: “Natale è il giorno della gioia e della carità. Possa Dio farti ricco di entrambi”. Infine, fra le tante frasi d’auguri per il Natale 2021 che abbiamo scelto per voi, spazio a questa citazione di Gertrude Tooley Buckingham, che un giorno disse: “Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di essere gentile”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Buon Natale 2021 e buona Immacolata/ Frasi e auguri scanzonati con Jean Paul Malfatti

BUON NATALE 2021, FRASI D’AUGURI, DA LAMOTTA DICKENS: LE CITAZIONI PIÙ FAMOSE

Tante le frasi d’auguri per il Natale 2021, a cominciare dalle citazioni e da un classico intramontabile firmato Jake Lamotta: “Eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria, poi rientrava in casa e diceva: spiacente ma Babbo Natale si è suicidato”. Alberto Lodispoto, invece un giorno disse: “Non si diventa obesi tra Natale e Capodanno, ma piuttosto tra Capodanno e Natale”.

Spazio anche a questa citazione di Jean-Paul Malfatti: “Non vorrei sembrare un guastafeste né, tantomeno, contraddittorio con me stesso, ma sono arrivato alla conclusione che il Natale è proprio una festa di compleanno a cui il festeggiato è rarissimamente invitato da un sacco di gente che osa ancora dire di essere cristiana”. Proseguiamo la nostra carrellata di frasi d’auguri per il Natale 2021 con questa splendida citazione di Papa Francesco, una figura immensa che spesso e volentieri nominiamo su queste pagine: “Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace”.

Buon Natale 2021 e buona immacolata/ Frasi d'auguri per i bimbi: “Dolce madonnina...”

BUON NATALE 2021, FRASI D’AUGURI: ECCO LE CITAZIONI PIU’ FAMOSE

Belle anche queste parole di Stephen Littlewood, che potrete fare vostre magari come post sui social: “Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno”. Louisa May Alcott ricorda invece una delle principali tradizione del Natale: “Senza i regali, Natale non sarebbe Natale”. Continuiamo questo viaggio nelle frasi d’auguri per il Natale 2021, con Calvin Coolidge, secondo cui questo periodo di festa è un vero e proprio stato d’animo: “Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo.

Amare la pace e la buona volontà, essere pieni di misericordia, è avere il vero spirito del Natale”. Infine spazio ad una frase di Charles Dickens, autore di ‘Canto di Natale’: “Fa bene a momenti tornar bambini, e più che mai a Natale, ch’è una festa istituita da Dio fattosi anch’egli bambino”. Appuntamento a fra poco per un nuovo aggiornamento con altre originali frasi d’auguri sul Natale 2021.



