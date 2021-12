Buon Natale 2021, frasi d’auguri/ Le più belle poesie e filastrocche per i bambini

Quando manca ormai solamente una settimana al Natale 2021, inizia il vero conto alla rovescia alla festa più magica dell’anno. Saranno sette giorni di compere, di organizzazioni di pranzi e cene, e nel contempo, di ricerca delle frasi d’auguri più belle da spedire ad amici, conoscenti e parenti. Come sempre la nostra redazione cercherà di rendersi utile per quest’ultimo compito, e anche oggi abbiamo pensato di selezionare per voi alcune delle frasi d’auguri più belle che abbiamo scovato in rete.

Spazio in particolare agli auguri per i bambini, a cominciare da questa citazione di Charles Dickens, l’autore di Canto di Natale: “Caro, caro Natale, che hai il potere di ricondurci alle illusioni della fanciullezza, che ricordi al vecchio i piaceri della sua gioventù, che riconduci da mille miglia lontano il viaggiatore e il navigante al suo focolare, fra le pareti tranquille della sua casa!”. Proseguiamo con Henry Wadsworth Longfellow, che al Natale ha dedicato questa breve poesia/filastrocca: “Ho sentito le campane del giorno di Natale; il loro vecchio canto familiare, e dolce e selvaggio la parola di pace ripetuta sulla terra, buona volontà agli uomini!”.

BUON NATALE 2021, FRASI D’AUGURI: DA DICKENS A RODARI, PENSIERI PER I BIMBI

Torniamo a Charles Dickens e a queste parole, utili sempre come frasi d’auguri per un buon Natale 2021: “Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi”.

E quando si parla di bambini non può mancare il maestro Gianni Rodari: “Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”. Spazio a queste brevi parole a firma Louisa May Alcott: “Natale non sarà Natale senza regali”. E chiudiamo con Taylor Caldwell: “Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli”. Come sempre vi ricordiamo che a breve aggiorneremo il pezzo con altre frasi d’auguri per un buon Natale 2021.

