Buon Natale 2021, frasi d’auguri/ Pensieri divertenti: “Diventi vecchio quando…”

E’ il 14 dicembre 2021, giorno dopo Santa Lucia, il che significa che a fare gli auguri di Buon Natale 2021 manca sempre meno, per l’esattezza, solo undici giorni. Con l’avvicinarsi al grande giorno, anche oggi quindi non potevamo non regalarvi alcune delle frasi d’auguri a tema natalizio più belle del web. Ci sentiamo particolarmente allegri in queste ore, di conseguenza abbiamo voluto selezionare per voi i pensieri più divertenti e ironici, a cominciare da questa frase d’auguri che vi farà sicuramente scappare un sorriso: “Diventi ufficialmente anziano quando a chiamare i parenti per gli auguri di Natale sei tu”.

Natale significa anche regali, ma non sempre è facile comprare qualcosa che realmente possa piacere al destinatario: “Mancano solo pochi giorni di shopping prima che i tuoi cari scoprano che non hai idea di cosa gli piace”. E ancora: “Se ti scrivi “Natale” su una gamba e “Capodanno” sull’altra, posso venire a trovarti in mezzo alle feste?”. C’è chi si sente malinconico anche a Natale: “Il Natale è quel momento in cui hai nostalgia di casa… anche mentre sei a casa”. E c’è anche chi spera che le feste durino il più lungo possibile, di modo da non tornare a lavorare: “Buon Natale, buone feste e una serena ripresa del lavoro… il più tardi possibile!”.

BUON NATALE 2021, FRASI D’AUGURI DIVERTENTI: “QUANDO BABBO NATALE CONTROLLA L’ELENCO DEI CATTIVI…”

Decisamente divertente anche questa frase d’auguri per Natale: “Ti accorgi che stai invecchiando quando Babbo Natale non ti sembra più così tanto vecchio…”. Mentre, direttamente dal film cult Fight Club, spazio a questa citazione storica: “Il Natale serve a ricordare a quelli che sono soli che sono soli, a quelli che non hanno soldi che non hanno soldi e a quelli che hanno una famiglia del caz*o che hanno una famiglia del caz*o”, un discorso decisamente pragmatico. Infine un pensiero su Babbo Natale: “È tutto pace e amore fino a quando Babbo Natale non controlla l’elenco di chi è stato cattivo. Speriamo che quest’anno non ci faccia troppo caso, se no ci tocca rimandare la festa all’anno prossimo… Buon Natale!”. Come sempre vi rimandiamo ad un nuovo aggiornamento a breve per tante frasi originali per fare gli auguri di buon Natale 2021.

