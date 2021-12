Buon Natale 2021/ Frasi d’auguri prese dalle canzoni: da Bing Crosby a Mariah Carey

Quanto manca ad augurare un buon Natale 2021? Il calendario ci ricorda che oggi è il 17 dicembre, di conseguenza al fatidico giorno manca poco più di una settimana. Il 25 dicembre prossimo, come da tradizione, oltre a scambiarci i regali e a pranzare, ci faremo ovviamente anche gli auguri, e saranno molto colori che manderanno frasi via sms, WhatsApp o attraverso i social come Facebook, Instagram e via discorrendo. La nostra redazione da inizio mese sta raccogliendo per voi le frasi d’auguri più belle per questo Natale 2021, e in questo focus vogliamo concentrarci in particolare sulle parole prese direttamente dalle canzoni.

Cominciamo quindi con un classico delle festività natalizie, leggasi “I’ll be home for Christmas” di Bing Crosby: “La vigilia di Natale mi troverà, dove risplende la luce dell’amore. Sarò a casa per Natale, anche solo nei miei sogni”. Direttamente invece da Christmas Tree Farm di Taylor Swift questo breve verso: “Sotto il vischio, guardando il fuoco risplendere”. Bellissime anche queste parole di Vince Guaraldi e Lee Mendelson, nella loro “Christmas time is here”: “Il camino sta bruciando luminoso, splende tutto su di me Vedo i regali sotto il buon vecchio albero di Natale E aspetto tutta la notte che Babbo Natale venga a svegliarmi dai miei sogni Oh, perché? Perché questo è Natale per me. Vedo i bambini giocare fuori, come angeli nella neve Mentre mamma e papà si scambiano un bacio sotto il vischio E faremo tesoro di tutte queste cose semplici ovunque saremo Oh, perché? Perché questo è Natale per me”.

BUON NATALE 2021, FRASI D’AUGURI: “TUTTO QUELLO CHE VOGLIO SEI TU”

Passiamo a This is Christmas for me, Pentatonix: “Il tempo di Natale è arrivato, felicità e allegria. Divertimento per tutto ciò che i bambini chiamano, il loro periodo preferito dell’anno”. In questo focus sulle frasi d’auguri per Natale 2021 prese direttamente dalle canzoni non poteva mancare il mitico Paul McCartney con la sua Wonderful Christmas time: “La festa è iniziata, la sensazione è qui. Viene solo in questo periodo dell’anno”.

Per le frasi d’auguri di Buon Natale 2021, torniamo su Bing Crosby e su un altro grande classico della musica natalizia, White Christmas: “Sto sognando un bianco Natale, proprio come quelli che conoscevo”. Infine, un super classicone, già in vetta alle classifiche musicali di tutto il mondo, All i want for Christmas is you, di Mariah Carey: “Non chiederò molto questo Natale. Non desidererò nemmeno la neve. E continuerò ad aspettare, sotto il vischio”. Ovviamente vi rimandiamo a breve per un nuovo aggiornamento con altre frasi d’auguri di buon Natale 2021.

