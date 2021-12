BUON NATALE 2021/ Frasi d’auguri e post social: “Se non mi avete spedito i regali…”

Tante le frasi d’auguri per il buon Natale 2021, e come sempre evitiamo i preamboli e andiamo dritto al punto. In questo spazio ci soffermiamo nuovamente sulle citazioni più originali, a cominciare da questo pensiero malinconico firmato Kate Langley Bosher: “Non è strano che a Natale qualcosa ti faccia rattristare tanto? Non so esattamente cosa ma è qualcosa a cui non dai molta importanza non avendolo provato in altri momenti”. Splendido anche questo pensiero firmato da Larry Wilde sull’albero di Natale: “Non preoccuparti della dimensione del tuo albero di Natale. Agli occhi di un bambino sono tutti alti 10 metri”.

BUON NATALE 2021, FRASI D'AUGURI/ “La gioia di donare felicità e gentilezza”

Proseguiamo la nostra carrellata con questo pensiero sui regali di Henny Youngman, da utilizzare come frase d’auguri per Natale 2021, o meglio ancora, come post social: “Se quest’anno nessuno ha intenzione di mandarmi dei regali per Natale, non vi preoccupate. Ditemi solo dove abitate e io verrò a prenderli da solo”. Chiudiamo in bellezza con questo pensiero di Papa Francesco: “A Natale riceviamo in terra Gesù, Pane del cielo: è un cibo che non scade mai, ma ci fa assaporare già ora la vita eterna”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Buon Natale 2021 e buona Immacolata: frasi d'auguri/ “Beato chi ha il cuore pulito”

BUON NATALE 2021, FRASI D’AUGURI “UNA GIORNATA CHE PORTI AMORE E FELICITÀ”

Altro giro di frasi d’auguri legate al Natale 2021 e cominciamo da questo esempio molto semplice da dedicare ad un amico speciale: “Buon Natale amico mio, ti auguro che questa giornata sia per te una magica occasione per rinnovare la fede e la felicità, auguri!”. Una frase d’auguri invece da dedicare ad un figlio, o magari ad un nipote: “Auguri per ogni azione che ti renderà felice, per ogni sogno nel cassetto che vedrai realizzato, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore, auguri per questa giornata magica del Natale”.

Buon Natale 2021 e buona Immacolata/ Frasi e auguri scanzonati con Jean Paul Malfatti

Se foste alla ricerca di un pensiero più profondo e religioso, questo esempio con protagonista la Santa Madre di Dio è perfetto: “Attraverso Maria possiamo entrare nel Santissimo Natale, accogliamola oggi, sarà la sua luce a guidarci con tutto l’amore che ci occorre! Buon Natale a tutti”. Infine, per le frasi di auguri per un buon Natale 2021, spazio a: “Che questa giornata festiva porti un vento fresco di amore e felicità a te e a tutte le persone speciali della tua vita. Buona solennità dell’immacolata”. Come sempre vi ricordiamo che di seguito potrete trovare altri esempi di frase d’auguri per Natale 2021.

BUON NATALE 2021, FRASI D’AUGURI: LE CITAZIONI PIU’ FAMOSE DEL WEB

Spazio ad altre frasi d’auguri per il Natale 2021, ed in particolare ad alcune citazioni famose, a cominciare da quella della nota attrice Shirley Temple, che un giorno raccontò un curioso aneddoto: “Ho smesso di credere a Babbo Natale quando avevo sei anni. Mia madre mi portò a vederlo in un grande magazzino e lui mi chiese l’autografo”. Decisamente pungente anche il pensiero dell’umorista Pierre Desproges: “L’adulto non crede a Babbo Natale. Ma lo vota”.

Spazio anche alle parole del musicista Victor Borge: “Babbo Natale ha avuto l’idea giusta: andare a visitare le persone solo una volta all’anno”. Charles M. Schulz famoso fumettista inventore dei Peantus invece parl così del Natale, citazione poi divenuta storica: “A Natale sono tutti più buoni. Sono il prima e il dopo che mi preoccupano”. Infine spazio alle parole dello scrittore Kurt Vonnegut: “Un uomo che può frustare delle piccole renne è capace di tutto”. Appuntamento a breve per un nuovo aggiornamento con altre frasi d’auguri di Natale 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA