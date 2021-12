Buon Natale 2021/ Le frasi d’auguri più belle del web: “Possiamo fare miracoli”

Si avvicina inesorabilmente il giorno in cui faremo gli auguri di Buon Natale 2021. Siamo entrati nell’ultima decade, di conseguenza fervono i preparativi ed è scattata la caccia alle frasi d’auguri più belle da spedire alle persone a noi vicine. Anche oggi la redazione de IlSussidiario.net non poteva esimersi dal darvi una mano in tal senso, selezionando per voi alcuni esempi che sicuramente vi piaceranno, a cominciare da questa frase dell’immenso Gianni Rodari, lo scrittore per bambini più famoso di sempre: “Se ci diamo la mano, i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”.

Buon Natale 2021/ Frasi d'auguri divertenti: fra renne, pigiami e alberi natalizi

Se cercate un post ironico magari per Facebook, Instagram o Twitter, occhio a questa citazione di Neil Patrick Harris: “Le feste sono il periodo in cui la gente si sente sola e disperata, perciò è il momento dell’anno che preferisco”. E rimanendo nel tema ironica e divertimento, vi strapperà senza dubbio una risata anche queste parole di Peter Willforth: “Tutto è relativo a questo mondo. Chieda un po’ alle oche e ai tacchini la loro opinione sul Natale”.

BUON NATALE 2021/ Frasi auguri e canzoni: Dean Martin, Mariah e ‘Feliz Navidad’

BUON NATALE 2021, FRASI D’AUGURI DEL WEB: “NON SIATE BUONI SOLO A NATALE”

Fra le tante frasi d’auguri di Natale pubblicate in rete abbiamo scelto per voi anche questo pensiero di Adriano Piattoni che sembra quasi un appello: “Non siate buoni solo a Natale ma sempre, perché, laddove regnano la pace e l’amore, la vita è diversa e profuma d’amore”. Profonde anche queste parole di Cassandra Rocca, dal libro ‘Tutta colpa di New York’: “L’amore doveva essere proprio come il Natale: allegro, magico, pieno di luce, piccoli gesti e grandi sorprese”.

E sempre della stessa autrice: “Il lavoro non è una buona scusa per dimenticarsi di cercare un regalo per i propri cari. Parte del fascino di questo periodo sta proprio nel rendere felici le altre persone”. Chiudiamo questo nuovo focus sulle frasi d’auguri per il buon Natale 2021 con una bella filastrocca a firma Angela Randisi: “Affaticato come ogni anno è arrivato il nostro Babbo, con renne e campanelli e stelle di Natale, scende dai camini aggrappandosi qua e là, porta in sacco regalini per tutti i suoi bambini”.

"Niente visite a no-vax a Natale"/ Messina polemiche per manifesti: "Non sono nostri"

© RIPRODUZIONE RISERVATA