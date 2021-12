Buon Natale 2021, le frasi d’auguri/ “Pochi regali ma tanti sogni realizzati”

Siamo entrati nella settimana più magica dell’anno quella che porta al Natale 2021. Anche oggi andremo quindi a scoprire le migliori frasi d’auguri in vista del 25 dicembre, ormai sempre più vicino. Cominciamo, senza perderci troppo in chiacchiere, con questa citazione di Alda Merini, utile sia come frase d’auguri ma anche come post social: “A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati”. Spazio ad un’altra citazione decisamente “magica”, quella a firma Harland Miller: “Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta”.

Continuiamo questo nostro viaggio sulle frasi d’auguri per il Natale 2021 più belle del web, con Taylor Caldwell: “Il più autentico significato del Natale e’che tutti noi non siamo mai soli”. Non può mancare su queste pagine ovviamente Charles Dickens, l’autore più chiacchierato quando si parla di Natale: “È bene tornar bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale, allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino”.

BUON NATALE, LE FRASI D’AUGURI: PADRE PIO, PAPA GIOVANNI XXII E…

Proseguiamo con una citazione di Santo Padre Pio, figura che era molto legata al Natale: “Tutte le feste della Chiesa sono belle… la Pasqua, sì, è la glorificazione… ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore”. Sono invece dello scrittore americano Washington Irving queste parole: “Il Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità del nostro cuore”.

Chiudiamo in bellezza, citando Papa Giovanni XXIII, uno dei Pontefici più amati di sempre: “L’umanità è una grande e immensa famiglia. Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale”. Come sempre vi diamo appuntamento a breve per altre frasi d’auguri per un buon Natale 2021: a fra poco.

