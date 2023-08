Buon onomastico Chiara/ Come fare auguri originali con frasi e foto (oggi 11 agosto 2023)

CHIARA, AUGURI DI BUON ONOMASTICO 2023 CON IMMAGINI PER CHI PORTA QUESTO NOME

Oggi si festeggia, con gli auguri di buon onomastico 2023, le persone di nome Chiara, in onore della Santa, collaboratrice di San Francesco d’Assisi, scomparsa proprio l’11 agosto del 1253. Fu canonizzata appena due anni dopo, da Alessandro IV, nella cattedrale di Anagni. Chiara viene descritta come una ragazza riservata e dedita alle preghiere e alle rinunce. Nata in una famiglia religiosa, la madre insegnò alla figlia i principi della Chiesa a cui lei stessa credeva. Fin da piccola, Santa Chiara conobbe l’importanza della carità e dei tentativi di alleviare le sofferenze altrui. Così, preparava pranzi per i poveri e vestiva abiti umili, pur essendo figlia di un Conte.

Nel giorno in cui si celebra proprio la sua figura, andiamo a scoprire qualche frase di auguri Santa Chiara per chi porta questo nome. Chi celebra l’onomastico l’11 agosto, infatti, può fare affidamento su una santa buona e caritatevole, che ha donato la propria vita per gli altri. Allora, una frase per augurare buon onomastico a chi si chiama Chiara è: “Come la Santa della quale porti il nome, ti auguro di perseguire nella tua vita i valori dell’umiltà, bontà e carità. Seguendo l’esempio di Santa Chiara, metti la tua vita a servizio della felicità degli altri, ricordandosi di quanto sia bello sentirsi utili per il prossimo”.

AUGURI SANTA CHIARA 2023: COME AUGURARE BUON ONOMASTICO

Nel giorno di Santa Chiara, possiamo utilizzare anche delle immagini per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta questo splendido nome. Le grafiche che si trovano in giro per il web (e che abbiamo raccolto per voi lettori in questo articolo), possono infatti aiutare a fare gli auguri nel giorno dell’onomastico. Da abbinare alle immagini, però, non devono mancare le parole. Vediamo allora anche qualche frase di auguri per Santa Chiara che possiamo dedicare: “Il tuo nome esprime verità e purezza, caratteristiche che tanto mi ricordano la tua persona. Felice giornata del tuo nome, Chiara!”.

Per gli auguri di buon onomastico 2023 a Chiara possiamo utilizzare anche altre frasi che dimostrino alla persona alla quale le dedichiamo, quanto sia importante per noi. Vediamone allora qualcun’altra: “Il tuo nome è sinonimo di gioia e amore. La mia speranza è che i miei auguri ti regalino un sorriso: il più dolce che possa esistere! Buon onomastico, Chiara!”. Oppure ancora: “In questo giorno in cui si celebra chi porta il tuo nome, voglio ricordare che tu rendi indimenticabile e speciale ogni mia giornata grazie al tuo sorriso e alla tua simpatia. Tanti auguri, Chiara!”.

Santa Chiara – Buon onomastico a coloro che si chiamano Chiara Buon sabato

Lia pic.twitter.com/JHx8bLQXXE — Lia Cardinale (@liacardinale1) August 11, 2018













