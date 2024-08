BUON ONOMASTICO CHIARA 2024, GLI AUGURI PER OGGI

Può sembrar scontato pensare di fare gli auguri di buon onomastico Chiara 2024 con frasi religiose, ma tra quelle più belle ve ne sono anche brevi, ma comunque d’effetto e in grado di motivare la destinataria del vostro messaggio. C’è chi preferisce puntare sulla semplicità, chi vuole cogliere l’occasione per ‘allargare’ gli auspici: “Buon onomastico Chiara! Ti auguro tutte le soddisfazioni che meriti“. Se avete amiche che portano il nome di Santa Chiara, allora potete valutare anche queste due proposte: “Amica mia, sei davvero incredibile. Buon onomastico, e che la vita ti sorrida sempre” e “In questo giorno speciale, ti auguro tanta felicità e amore. Buon onomastico!“.

I sorrisi sono protagonisti di questi messaggi di auguri pensati per persone speciali che fanno parte della vostra vita: “Dimenticarsi di un’amica speciale come te è impossibile. Auguri di buon onomastico!“. E se per caso avete una Chiara nella vostra vita che potrebbe temere di non ricevere il messaggio da voi, allora c’è la frase giusta: “Non potrei mai scordarmi di te e del tuo onomastico. Tanti auguri!“.

FRASI AUGURI SANTA CHIARA 2024: LE CITAZIONI

In occasione della festa di Santa Chiara, potete fare gli auguri di buon onomastico con delle frasi pronunciate dalla stessa, anche perché alcune sono molto emozionanti. “Se guardi Dio, ciò che ti preoccupa tanto ti sembrerà insignificante“, ma significativa è anche: “Gesù è il ponte tra colui che può fare tutto e le creature che hanno bisogno di tutto“. Quindi, può essere un’occasione per citare Santa Chiara e invitare a una riflessione profonda e religiosa: “Non perdere mai di vista il tuo punto di partenza” e “Crescete sempre nell’amore di Dio e nella carità reciproca“.

Dalla terza lettera a Sant’Agnese di Boemia arrivano parole che puntano dritto al cuore: “Colloca i tuoi occhi davanti allo specchio dell’eternità, colloca la tua anima nello splendore della gloria, colloca il tuo cuore in Colui che è figura della divina sostanza, e trasformati, per mezzo della contemplazione, nella immagine della divinità di Lui“.

UNA PREGHIERA PER SANTA CHIARA

In questo giorno speciale per chi porta il nome di Santa Chiara, e quindi festeggia il suo onomastico, si celebra un personaggio storico, tra le sante più venerate nel nostro paese, perché fu collaboratrice di Francesco d’Assisi. Visto he per gli auguri di buon onomastico potete usare anche WhatsApp, e non un semplice sms, allora vi proponiamo una preghiera che potrebbe far bene al vostro cuore e a quello della persona che porta il nome della santa.

“O amabile Santa Chiara, Tu che ricalcando le orme della Vergine Maria e seguendo Francesco, il poverello di Assisi, ti sei fatta semplice e gioiosa sorella dell’umanità in cammino, donaci il tuo amore per la Chiesa, per i fratelli, per il creato“, si apre così la preghiera che vi proponiamo. Poi si passa a una richiesta: “Rendi le nostre vite capaci di silenzio, di ascolto, di sacrificio, di amore che sostiene con la preghiera, la fede e la speranza dei fratelli“.

In questa preghiera torna spesso San Francesco: “Tu che alla scuola di Francesco hai scoperto che siamo ricchi quando siamo poveri, aiutaci a trovare in Gesù la vera ricchezza. Tu che nelle tue ultime parole hai benedetto il Signore per averti creata, ottienici di comprendere il grande dono della vita. lnsegnaci che se la vita non è donata, è sprecata!“. Potete unire, dunque, tutti questi passaggi o selezionare quelli più significativi: “lntercedi per le nostre famiglie e comunità la concordia, la laboriosità serena, la gioia di stare insieme e la preghiera che ci tiene uniti. Fa’ che un giorno possiamo lodare e cantare eternamente con te le lodi del Signore. Santa Chiara di Assisi, prega per noi!“.