Frasi di auguri e immagini per Buon onomastico Pietro e Paolo: dalla barca agli altri simboli religiosi della Festa dei due Santi, riflessioni e messaggi

AUGURI BUON ONOMASTICO PIETRO E PAOLO

Fondamento della Chiesa di Roma, Pietro e Paolo vengono celebrati oggi, domenica 29 giugno 2025, in una ricorrenza che spinge molti fedeli a fare gli auguri di buon onomastico Pietro e Paolo con frasi e immagini. Da quelle più formali ad altre più affettuose e tradizionali, come quelle che fanno cenno alla cosiddetta barca di San Pietro.

Santi Pietro e Paolo, 29 giugno 2025/ Oggi si celebrano i Patroni di Roma: grande festa nella Capitale

Infatti, nella notte tra il 28 e il 29 giugno, in molte zone del Nord del Paese, viene onorata questa tradizione versando un albume d’uovo in un vaso d’acqua da lasciare all’aperto; poi, all’alba, si può notare una figura simile a un veliero, che è segno di protezione e buon augurio.

Ecco: magari poi scattate una foto e la usate per le immagini di auguri con una frase ad hoc, come quella che vi riportiamo di seguito: «Possa la barca di San Pietro portare con sé, sulle acque dei vostri sogni, luce, speranza e benedizioni in questa giornata sacra».

Auguri San Pietro e San Paolo 2025/ Le frasi per l'onomastico: “I vostri due nomi speciali...”

In alternativa, c’è: «Stanotte l’albume forma una vela sull’acqua: è la barca di San Pietro. Che la tua rotta sia dolce e il vento favorevole». Potete puntare anche su riflessioni spirituali e profonde: «Oggi celebriamo non solo due santi, ma due modi complementari di credere. Che tu possa trovare la tua voce nella fede, proprio come loro».

FRASI E IMMAGINI BUON ONOMASTICO PIETRO E PAOLO

Restando in tema di sacralità, ecco due frasi di auguri per il buon onomastico Pietro e Paolo di oggi, entrambe focalizzate su queste figure: «Due uomini diversi, una sola missione: amare senza misura. Che il loro esempio ti dia forza, coraggio e speranza» e «Che lo zelo di Paolo e la fede salda di Pietro illuminino il tuo cammino ogni giorno, non solo oggi. Buona festa dei Santi!».

Cuore Immacolato di Maria, 28 giugno 2025/ Perché quest'anno si celebra di sabato?

Ma potete anche rendere i vostri auguri più affettuosi e personali, cogliendo l’occasione per mandare un messaggio ai vostri cari: «Se ti chiami Pietro o Paolo, porti sulle spalle nomi pesanti… ma anche luminosi come fari. Buon onomastico e buon cammino!».

Non possono mancare, però, anche delle opzioni poetiche: «Nel vento di giugno si sente il passo di due apostoli: forti, fragili, veri. Oggi il loro coraggio diventi anche il tuo». Un concetto che torna anche in questa proposta dalla nostra selezione: «Mettici il cuore come Pietro, mettici il fuoco come Paolo. Il resto verrà da sé. Buona festa!». Parole a cui potete anche abbinare delle immagini…

I SIMBOLI DELLA FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO

C’è una ricca simbologia cristiana e artistica che può aiutarvi in questa festa dei Santi Pietro e Paolo a rappresentarla o ad accompagnare le frasi di auguri con le immagini. Ad esempio, ci sono le chiavi, simbolo del potere ricevuto da Gesù, di cui una è d’oro, l’altra d’argento. Ma torna anche il simbolo della barca, per il mestiere di pescatore di Pietro, mentre per San Paolo ci sono il libro o il rotolo, per le Lettere fondamentali del Nuovo Testamento, le tre fontane, legate alla sua decapitazione a Roma, e l’aquila, per la visione spirituale e la sua missione oltre i confini.

Nell’iconografia classica, invece, sono rappresentati insieme, con gli sguardi incrociati o abbracciati, uniti nella loro diversità. Se volete puntare su immagini spirituali o metaforiche per gli auguri di buon onomastico Pietro e Paolo, potete scegliere una spada che incide un libro, una barca sul mare o due strade che si incrociano, rappresentando il diverso cammino dei due santi ma con la stessa meta: Cristo. Ci sono poi fiori tradizionali, come i gigli bianchi per la purezza e il martirio, l’alloro e la palma per la vittoria e il martirio.

🔝 I + letti della settimana 📖 La fede di Pietro e il Vangelo di Paolo L’iconografia bizantina rappresenta Pietro e Paolo mentre si abbracciano insieme e il Prefazio della solennità proclama, rivolgendosi a Dio Padre: «Tu hai voluto unire in gioiosa fraternità i due santi… pic.twitter.com/XV1qxlZKiI — La Civiltà Cattolica (@civcatt) June 28, 2025

#Pietro e #Paolo, due credenti nell’unico Cristo, differenti per temperamento eppure conquistati dallo stesso Vangelo, per il quale hanno versato il sangue a Roma pic.twitter.com/4TV6A79SfB — Corrado Maggioni (@padreCorrado) June 28, 2025