Buon Pomeriggio o Buonpomeriggio/ Come si scrive: errori comuni, frasi ed esempi

BUON POMERIGGIO O BUONPOMERIGGIO? COME SI SCRIVE CORRETTAMENTE: LA GIUSTA FORMA

Come per le altre locuzioni che utilizziamo per augurare una buona giornata o una buona sera, anche il “Buon Pomeriggio” può far nascere qualche dubbio: va scritto staccato, quindi “Buon Pomeriggio”, oppure in un’unica parola, “Buonpomeriggio”?

Contrariamente a “buongiorno”, “buonasera” e “buonanotte”, che possono essere scritti in entrambe le forme, unite o separate, la parola “buon pomeriggio” è corretta solo se scritta separatamente.

Rispetto alle altre, “buon pomeriggio” è una formula poco utilizzata: generalmente utilizziamo “buongiorno” anche dopo mezzogiorno e forse per questo, diventa più probabile, nelle forma scritta, commettere l’errore grammaticale e scrivere “buonpomeriggio”.

La forma corretta, invece, è solo una, ovvero scrivere le due parole distaccate: “buon pomeriggio”. Questa locuzione è composta da “buon” e “pomeriggio” e, a differenza di altri casi grammaticali, non produce un’univerbazione: le due parole non si uniscono mai, restano autonome e quindi vanno scritte separatamente. Tenendo presente che la locuzione è formata da due parole distinte, diventerà improbabile commettere l’errore.

COME SI SCRIVE BUON POMERIGGIO ALL’INTERNO DELLE FRASI

Es. “Buon pomeriggio!”.

Es. “Vi auguriamo un buon pomeriggio”.

Es, “Avete trascorso un buon pomeriggio?”.

