BUON SABATO SANTO 2020, AUGURI/ Frasi e video da condividere alla vigilia di Pasqua

Siamo arrivati ormai a 24 ore dalla Santa Pasqua, ed il Sabato Santo è un’altra occasione per condividere in famiglia momenti preziosi, soprattutto in tempi in cui la quarantena pone quasi come obbligo passare del tempo nel nucleo familiare, e per rivolgere dei sentiti auguri alle persone alle quali vogliamo più bene. Soprattutto in questi giorni di distanziamento sociale imposto, i video e i messaggi per scambiarsi gli auguri su piattaforme social come Whatsapp e Facebook possono essere particolarmente graditi. E anche il Sabato Santo può essere un occasione per rivolgere un pensiero a chi in questi giorni non può esserci vicino, ma resta comunque nei nostri pensieri. Frasi originali, sentite, personalizzate o più generiche, che possono andar bene per amici o parenti ma anche per colleghi di lavoro, per un augurio prima della giornata che chiuderà il periodo con la Pasqua che quest’anno cadrà domenica 12 aprile.

LE FRASI D’AUGURI PER IL SABATO SANTO

Ecco alcune frasi che possono essere sicuramente utili per la ricorrenza del Sabato Santo. “Tantissimi auguri per questa Vigilia di Pasqua. Che porti amore, pace e serenità.” “Buon Sabato Santo a te e alla tua famiglia. Ti auguro che sia ricco di pace, tranquillità e tanta bontà. Auguri.” Questi sono messaggi che possono andar bene per un augurio condiviso, da pubblicare sulla propria bacheca Facebook oppure da inoltrare alla propria rubrica Whatsapp, per essere sicuri che un pensiero possa arrivare proprio a tutti. Per le persone con le quali si condivide una maggiore religiosità, possono essere più appropriati messaggi di questo tipo: “La Santa Pasqua sta per arrivare e tanta pace sta per portare. Comincia a fare spazio nel tuo cuore per la gloria del Signore. Buon Sabato Santo.” oppure “Trascorri questo Sabato Santo in compagnia delle persone che ti amano e ti sostengono. Auguri, il Signore sta per risorgere. Buon Sabato Santo.” Possono ovviamente essere appropriati messaggi che si riferiscono alla insolita quiete di questo periodo di quarantena: “Auguriamo a te e alla tua famiglia una serenissima vigilia di Pasqua in questo sabato di profondo silenzio.“



