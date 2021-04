Buon Sabato Santo 2021/ Le frasi di auguri più belle per la vigilia di Pasqua

AUGURI DI BUON SABATO SANTO: COME PREPARARSI ALLA PASQUA

Mancano ormai soltanto ventiquattro ore dalla Santa Pasqua 2021 e il Sabato Santo, esattamente come accaduto un anno fa, rappresenta un’occasione per trascorrere momenti preziosi tra le mura domestiche accanto alle persone care che vivono con noi. Con il distanziamento sociale in vigore in questo periodo, seppure in maniera più tenue rispetto alle misure rigide della primavera 2020, scambiarsi gli auguri con parenti e amici è divenuta una pratica da “espletare” attraverso la tecnologia, che mai come in momenti difficili come quello che stiamo vivendo rivela tutto il suo straordinario e imprescindibile potenziale.

Anche per la vigilia di Pasqua vi sono alcune frasi utili per augurare una serena giornata alle persone che fanno parte della nostra vita o alle quali vogliamo bene e che si adattano alla perfezione per questa giornata pre-festiva. Ad esempio: “Gesù Cristo è disceso agli inferi oggi per salvare tutti noi. Attendiamo in silenzio la sua resurrezione. Auguri di buon Sabato Santo”. Oppure: “Buon Sabato Santo. Più grande diventa Dio nei nostri cuori, più piccoli diventano i problemi nella nostra vita”.

BUON SABATO SANTO 2021, FRASI DI AUGURI

Ci sono tanti modi diversi per augurare Buon Sabato Santo 2021 via Whatsapp (e non solo) e molti di essi sono davvero molto semplici, quanto sinceri. Ecco alcune frasi d’esempio: “Tantissimi auguri per questa vigilia di Pasqua. Che porti amore, pace e serenità”. O, ancora: “Buon Sabato Santo a te e alla tua famiglia. Ti auguro che sia ricco di pace, tranquillità e tanta bontà. Auguri”. Per gli amanti delle rime, suggeriamo “La Santa Pasqua sta per arrivare e tanta pace sta per portare. Comincia a fare spazio nel tuo cuore per la gloria del Signore. Buon Sabato Santo”. Alternative? “È un giorno di attesa e di silenzio. La Pasqua è vicina: spero che tu e la tua famiglia possiate attendere la rinascita del Signore in pace e in serenità. Auguri”. O, ancora: “Trascorri questo Sabato Santo in compagnia delle persone che ti amano e ti sostengono. Auguri, il Signore sta per risorgere. Buon Sabato Santo”. Infine, una frase molto profonda: “Molti su Dio hanno messo una Croce sopra. Dio per tutti, si è fatto mettere su una croce”.

