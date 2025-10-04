Buon San Francesco oggi 4 ottobre 2025: è il giorno dell'onomastico di uno dei nomi più diffusi nel nostro Paese, un po' di frasi di auguri e di immagini

Si celebra oggi, 4 ottobre 2025, San Francesco d’Assisi, il celebre santo nato appunto nella nota località umbra nel 1182, che viene considerato uno dei santi più rappresentativi della storia. Francesco d’Assisi nacque infatti da una famiglia agiata ma invece di vivere nel lusso e di non far fatica, decise di abbandonare tutta la sua ricchezza, per vivere in maniera molto semplice, “cibandosi” dell’amore verso Dio e Gesù nonché verso tutto il regno animale e in generale tutto ciò che fu creato dal Divino.

Francesco è uno dei nomi più utilizzati nel nostro Paese e stando ai dati ufficiali dell’ISTAT dal 2001 al 2017 è stato il nome più scelto dai genitori a cui nasceva un bimbo. Ecco perchè abbiamo ben pensato di selezionare per voi alcune delle migliori frasi di auguri che abbiamo trovato sul web, da dedicare appunto a tutti coloro che si chiamano Francesco e che oggi celebrano l’onomastico.

AUGURI DI BUON SAN FRANCESCO 2025, UN PO’ DI FRASI E IMMAGINI DA DEDICARE AI FRANCESCO DELLA VOSTRA VITA

Partiamo da qualcosa di molto semplice come ad esempio queste parole: “Tanti auguri Francesco, oggi è il tuo giorno, goditelo come la spensieratezza che da sempre ti contraddistingue, buon onomastico”. Se ad esempio Francesco è il vostro padre potreste pensare a queste parole: “Tanti auguri papà, oggi è il tuo onomastico, è San Francesco, e io volevo semplicemente dedicarti qualche minuto della mia giornata per ricordarti quanto ti voglia bene e ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me”.

Se ad esempio chi celebra San Francesco è invece un neo papà si potrebbe invece pensare ad una frase di auguri di questo tipo: “Tanti auguri Francesco, un nome importante per un papà che sono certa sarà straordinario: grazie per essere stato al mio fianco in questi anni, sono felice che tu sia qui con me. Goditi questo giorno, te lo meriti tutto, e buon onomastico”.

AUGURI DI BUON SAN FRANCESCO 2025, LE FRASI E LE IMMAGINI PIU’ BELLE PER IL NONNO

Francesco potrebbe essere anche un nonno, visto che sono tanti gli anziani d’Italia che portano questo nome, di conseguenza potremmo ipotizzare un pensiero speciale per ricordargli che oggi è San Francesco così: “Tanti auguri nonno! Ma come che giorno è? Oggi è San Francesco, celebriamo il tuo nome. Grazie nonnino per tutto l’amore che mi hai dato, ti voglio tanto bene, buon onomastico”. Siamo certi che queste frasi potrebbero soddisfare le proprie ricerche di pensieri di auguri per un buon San Francesco e un buon onomastico e chissà che qualche parola non arrivi anche ai “franceschi” più famosi d’Italia, come ad esempio Francesco Totti, “l’ottavo Re di Roma”, ma anche Francesco Bagnaia, pilota ufficiale Ducati.

Come dimenticarsi poi di Francesco Gabbani, giudice della nuova edizione di X Factor, ma anche Francesco De Gregori, ma soprattutto Papa Francesco, Sua Santità, che ci ha lasciato pochi mesi fa dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. Siamo certi che un pensiero speciale di buon San Francesco sarà dedicato da molti nostri connazionali proprio a lui.

Vi lasciamo con qualche immagine di auguri per San Francesco prese direttamente da Pintereset che potete trovare più sotto, come ad esempio una foto con scritto “San Francesco D’Assisi patrono d’Italia, tanti auguri a chi porta questo importante nome!”. La maggior parte degli scatti racchiude delle immagini di San Francesco con delle frasi da dedicare a chi oggi fa l’onomastico ma anche delle preghiere o delle citazioni dello stesso santo, un pensiero che siamo certi farà ovviamente felice chi lo riceverà. Potreste anche pensare di postare queste foto sulle vostre pagine social, magari su Facebook, Instagram o X.com (il vecchio Twitter), per fare i vostri auguri a tutti coloro che si chiamano Francesco.