Buon San Valentino 2021, auguri!/ Frasi per l’amore via WhatsApp (14 Febbraio)

Visto che a causa della pandemia Covid la festa di San Valentino è piuttosto limitata, bisogna riuscire a inventarsi qualcosa per celebrarlo in maniera originale e al tempo stesso sicura. Ma non bisogna sottovalutare l’importanza degli auguri da fare alla propria metà, per questo è importante trovare la frase giusta da dedicare. Il modo migliore per inviare un pensiero romantico è scriverlo. Se le frasi di Buon San Valentino sono vergate a mano l’effetto è sempre diverso, quindi potete optare per questa soluzione. Ma nell’era dei social bisogna anche avere le frasi pronte da pubblicare e condividere. Ecco allora una selezione che può aiutarvi a trovare l’ispirazione giusta, partendo dalla letteratura.

«Sappi che sceglierei te. Sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte. O tutta la vita» di Charles Bukowski. «T’amo senza sapere come, né quando, né da dove, t’amore direttamente senza problemi né orgoglio: così ti amo perché non so amare altrimenti», scriveva Pablo Neruda.

BUON SAN VALENTINO 2021: AUGURI E RIFLESSIONI

«Parlammo di tutto tranne che d’amore perché amavamo senza bisogno di parlare» è una frase di Paulo Coelho che arriva dritto al cuore. Tra le frasi di auguri di Buon San Valentino 2021 spicca senza dubbio quella di Oscar Wilde, che invita anche ad una riflessione. «Gli uomini vogliono sempre essere il primo amore di una donna. Le donne, invece, vogliono essere l’ultimo amore di un uomo». Invece Wystan Hugh Auden: «Ti amerò finché il mare non verrà piegato in due e steso ad asciugare». Ci sono poi frasi di auguri di Buon San Valentino che possono essere delle esplicite dichiarazioni d’amore. Questo è il caso di quella di Ernest Hemingway: «Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere». Così come quella di Emily Bronte: «Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa». Ci sono poi versioni non “letterarie” altrettanto efficaci: «Non esistono relazioni perfette, ma esistono coppie che non si arrendono mai».



