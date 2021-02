Buon San Valentino 2021/ Frasi auguri e messaggi: da Ugo Foscolo a Saffo…

San Valentino è alle porte: il 14 febbraio si avvicina e se non volete rischiare il prossimo anno di festeggiare San Faustino, la festa dei single, beh, vi conviene leggere questo articolo dedicato agli auguri che potrete dedicare alla vostra dolce metà. Messaggi, frasi su Whatsapp, lettere da scrivere a mano: scegliete voi la forma che preferite. Va bene anche un piccione viaggiatore, l’importante è che il giorno di San Valentino non manchino degli auguri a regola d’arte. Noi de ilsussidiario.net vi vogliamo bene, soprattutto desideriamo non avervi sulla coscienza – immaginate la sua reazione se dimenticate di fare gli auguri nel giorno della festa degli innamorati – perciò ecco qualche soluzione pronta all’uso, perché sappiamo bene che per molti di voi la vena poetica è sempre stata un concetto astratto. Che ne dite allora di affidarvi ad un signore che di poesia se ne intendeva parecchio? Stiamo parlando di Ugo Foscolo: “Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te“.

San Valentino, frasi d’auguri

Volete altre frasi d’auguri da inviare per dire “buon San Valentino”? Arrivano arrivano…Restiamo in ambito poetico ma stavolta optiamo per la mitica Saffo: “Subito a me il cuore si agita nel petto solo che appena ti veda, e la voce non esce e la lingua si spezza. Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle, e gli occhi più non vedono e rombano le orecchie“. Passione allo stato puro per incendiare questo giorno: come dite? Desiderate qualcosa di più soft? Optiamo allora per la lirica di Marceline Desbordes-Valmore: “Fra due cuori che si amano non occorrono parole“. Sì, ma il nostro consiglio è di spenderla qualche parola, almeno in questo 14 febbraio: sapete perché? Prendiamo spunto dalle parole di John Milton: “Con te conversando, dimentico ogni tempo e le stagioni e i loro mutamenti: tutte mi piacciono allo stesso modo“. Ecco, appunto: le stagioni potete anche dimenticarle, ma il giorno di San Valentino, quello proprio no…



