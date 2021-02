Buon San Valentino 2021/ Frasi d’auguri divertenti e ironiche: “La mia psichiatra…”

Buon San Valentino 2021. E già, ormai ci siamo, visto che alla fatidica giornata degli innamorati, il 14 febbraio, manca pochissimo tempo, solo quattro giorni, tenendo conto che cadrà domenica prossima. Fervono i preparativi, la ricerca del regalo, ma soprattutto, la ricerca della frase perfetta da dedicare alla propria partner o al proprio uomo.

Il web è pieno di esempi decisamente interessanti per San Valentino e in questo focus vogliamo soffermarci in particolare sulle frasi più divertenti ed ironiche, utilizzabili come post social, ma anche come messaggio simpatico da mandare via WhatsApp. Partiamo con: “Ci sono persone che si sposano per un colpo di fulmine e altre che rimangono single per un colpo di genio”. Un’altra decisamente divertente è la seguente: “Ti amavo, ma la psichiatra mi ha detto che non esisti!”.

BUON SAN VALENTINO 2021, FRASI DIVERTENTI: “IL DIAMANTE O IL PIN DEL TELEFONO?”

Quando a San Valentino bisogna scegliere fra il diamante e il cellulare: “- Lei: Amore, per San Valentino preferisci regalarmi un diamante o mi dai il pin del tuo cellulare? – Lui: Quanto lo vuoi grande il diamante?”. C’è chi invece ce l’ha con il povero Cupido: “Non capisco perché Cupido è stato scelto per rappresentare San Valentino. Quando penso a qualcosa di romantico, l’ultima cosa che mi viene in mente è un bimbo tappo e ciccione che mi punta un’arma addosso”. Per coloro che sono fidanzati… con il proprio pigiama: “Buon San Valentino a te che col sole o con la pioggia sei sempre con me. Adoro sentirti sulla pelle, il calore che mi dai. Ti amo pigiama”. Infine il dilemma fra l’essere single o fidanzati: “Quando sei single, vedi solo piccioncini innamorati; quando sei fidanzato, vedi solo single felici”. Questi sono solo alcuni degli esempi di frasi divertenti ed ironiche per un buon San Valentino 2021 che abbiamo scovato in rete: restate collegati su queste pagine per nuovi aggiornamenti e nuove idee a cui ispirarsi.



