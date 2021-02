Buon San Valentino 2021/ Frasi d’auguri e d’amore da inviare su WhatsApp

E’ il 13 febbraio 2021, di conseguenza manca solamente un giorno a San Valentino. Domani, domenica 14 febbraio, cadrà infatti il giorno che celebra l’amore e gli innamorati. Una giornata speciale che verrà festeggiata in maniera “light” viste le misure restrittive in corso e i ristoranti chiusi, ma che comunque regalerà alcune ore d’amore a tutte le coppie del mondo. Fra una mangiata e lo scambio di un regalo, ci sarà spazio per dei bei messaggi d’auguri romantici, frasi d’amore che avranno l’obiettivo di lasciare il segno, raggiungendo il cuore del proprio partner.

La nostra redazione sta raccogliendo per voi da qualche giorno a questa parte le frasi d’auguri più belle per San Valentino, e ovviamente non potevamo esimerci da questo compito anche oggi, alla vigilia del grande giorno. Abbiamo quindi selezionato una serie di pensieri che potrete utilizzare su WhatsApp, ma anche come post su Facebook, Instagram e Twitter, a cominciare da: “Sono state un milione di piccole piccole cose che, quando le hai aggiunte tutte, volevano dire che dovevamo stare insieme. Auguri amore mio”.

BUON SAN VALENTINO 2021, LE FRASI D’AUGURI PIU’ BELLE: “SEI TUTTO CIO’ CHE VOGLIO…”

Eccovi un altro pensiero meritevole: “Sei tutto ciò che voglio. E quando sei sdraiato qui tra le mie braccia, trovo difficile credere che non siamo in paradiso. Buon San Valentino amore mio”. E ancora: “Ti amo. Lo sapevo dal momento in cui ti ho incontrato. Mi dispiace che ci sia voluto tanto tempo per fartelo capire, ma una vita intera vale la tua felicità”. C’è chi è ammaliato dal sorriso del proprio partner, e non fa nulla per nasconderlo: “E quando sorridi, il mondo intero si ferma per un po’, perché sei incredibile, proprio così come sei”. Come frase d’auguri di San Valentino per far letteralmente sciogliere la vostra lei o il vostro lui: “Sto pensando a come le persone si innamorano in modi misteriosi. A volte basta solo il tocco di una mano..io mi innamoro di te al primo sguardo, ogni singolo giorno”. Chiudiamo con un ultimo bellissimo esempio: “Voglio solo dirti che io sono qui per te. Prendimi tra le tue braccia. Baciami sotto la luce di mille stelle. Metti la testa sul mio cuore e senti come batte forte e sussurra che sarà tuo per sempre!”.



