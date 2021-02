Buon San Valentino 2021/ Frasi e messaggi d’auguri: “Ti lascerò l’ultima fetta di…”

Il giorno di San Valentino si avvicina e per gli innamorati di tutto il mondo è arrivato il momento di dedicare un pensiero, un messaggio d’amore nel giorno in cui si celebra l’amore e che, quest’anno, a causa della pandemia, è ancora più sentito. Sono tante le frasi, le poesie e i testi famosi da poter dedicare al proprio partner e tra le tante frasi spiccano quelle di Elodie e dei Pinguini Tattici Nucleari che, con le loro parole, rendono ancora più speciali i Baci Perugini. Tra le frasi che stanno conquistando maggiormente il popolo del web c’è quella che Riccarzo Zanotti, in un video pubblicato sulla pagina Instagram dei Baci Perugina, dedica ad Elodie. “Non vedo l’ora di lasciarti l’ultima fetta di pizza per il resto della mia vita”. Tra le frasi dei Baci Perugina, inoltre, spicca anche: “Il nostro amore è nato leggendo tra le righe e finirà ridendo tra le rughe” è un altro dei tanti cartigli firmati da Elodie e dai Pinguini Tattici Nucleari.

BUON SAN VALENTINO 2021: LE CANZONI D’AMORE CON LA PLAYLIST DI SPOTIFY

Per augurare Buon San Valentino non c’è niente di meglio che dedicare una canzone d’amore. Sono tanti i brani romantici che hanno fatto e continuano a fare da colonna sonora alle coppie, ma se non sapete quale canzone scegliere, potrebbe aiutarvi una delle tante playlist nate su Spotify e dedicate proprio al giorno di San Valentino 2021. Si tratta prevalentemente di canzoni d’amore italiane tra le quali spiccano “Una canzone d’amore buttata via”, ultimo singolo di Vasco Rossi, “Tutto questo sei tu” e “Cascare nei tuoi occhi” di Ultimo, “Voglio stare con te” di Fabrizio Moro, “Mantieni il bacio” di Michele Bravi, ma anche le canzoni storiche che, da anni, vengono dedicate al proprio partner come “Questo piccolo grande amore” e “Amore bello” di Claudio Baglioni, “Ogni volta” e “Amici mai” di Antonello Venditti.



