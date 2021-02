Buon San Valentino 2021/ Le frasi d’auguri più spiritose e più romantiche

La fatidica data per tutti gli innamorati si sta avvicinando ad ampie falcate: ancora tre giorni e si celebrerà San Valentino 2021, la festa di tutte le coppie, che quest’anno cadrà di domenica e consentirà a molti partner di trascorrere insieme del tempo e rinnovarsi reciprocamente le promesse d’amore. C’è chi sceglierà di farlo in maniera molto romantica e formale, chi invece ricorrerà all’ironia per rifuggire la banalità e strappare magari un sorriso alla propria dolce metà.

Un esempio, tratto dal web: “Mi è bastato vederti da lontano per capire che sei dolcissimo, mi è bastato vederti da lontano per capire che sei bellissimo, mi è bastato vederti da vicino per capire che da lontano non ci vedo proprio!”. O, ancora: “Quando sei triste perché sei single ricorda che potresti avere un partner che ti dedica le canzoni dei Modà“. Per finire con sarcasmo e autocritica: “Se fossi bellissimo/a ti ammalierei con il mio fascino, se fossi ricchissimo/a ti conquisterei con mille regali… ma visto che ho la faccia che mi ritrovo e due euro in tasca, che vogliamo fare?”.

BUON SAN VALENTINO 2021: FRASI CELEBRI D’AUGURI

Per coloro che invece volessero augurare buon San Valentino 2021 in maniera decisamente più romantica e tradizionale, potrebbe ricorrere a qualche aforisma più classico, come quello che riportiamo ora: “Prima d’incontrarti vivevo una vita che non era la mia, ingarbugliata nella quotidianità e nelle mie insicurezze, conoscendoti hai fatto nascere nel mio cuore l’arcobaleno e io ho imparato a vivere la vita, e le mie incertezze si sono dissolte”. Oppure, dalla poesia “Noi saremo” di Paul Verlaine: “Uniti dal più forte, dal più caro legame, e inoltre ricoperti di una dura corazza, sorrideremo a tutti senza paura alcuna. Noi ci preoccuperemo di quello che il destino per noi ha stabilito, cammineremo insieme la mano nella mano, con l’anima infantile di quelli che si amano in modo puro, vero?”. Per concludere con una dichiarazione da mille e una notte: “In un giorno dove tutto sembra scontato, se vuoi veramente capire quello che provo per te, ti basterà guardarmi negli occhi e appoggiare una mano sul mio petto. E’ vero amore”.



