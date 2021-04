Buon Venerdì Santo 2021/ Frasi e citazioni: migliori immagini per Facebook e Whatsapp

BUON VENERDÌ SANTO 2021: QUALI AUGURI INVIARE AI NOSTRI CARI?

Oggi 2 aprile si celebra il Venerdì Santo, ovvero il venerdì che precede la Santa Pasqua. Si tratta di una giornata molto sentita dai cristiani nella quale viene commemorata la passione e la crocifissione di Gesù. Questa, dunque, è la giornata in cui si ricorda la morte sulla croce di Gesù Cristo sul monte Calvario ripercorrendone tradizionalmente l’intera sequenza con la via Crucis che ricorda il percorso di Cristo con la croce verso il Golgota. Alle tre del pomeriggio si celebra la Passione – ma non una messa – con le Letture, l’adorazione della croce e la comunione, le tre tappe dell’azione liturgica della Passione del Signore. E’ un giorno di profonda riflessione nel corso del quale possiamo riservare il nostro pensiero alle persone a noi care, con una frase, una citazione o un pensiero da condividere sui social o inviare via Whatsapp ad amici e parenti.

Come augurare in questo momento particolare che stiamo vivendo il nostro “Buon Venerdì Santo” alle persone a noi care? Ecco alcune idee che potrete sfruttare per dedicare il nostro pensiero o semplicemente dalle quali partire per una riflessione profonda in questa giornata molto importante: “Oggi è Venerdì Santo, un giorno strano. Per molti giorno di lutto, di tristezza, di resa. Nel migliore dei casi giorno di meditazione sulla catarsi della fine, del nero senza luce. Non è così. È il giorno dell’inizio e festa di un nero che permette alla luce di risplendere nei suoi anfratti più intimi e preziosi”, così scrive Raul Gabriel in una sua riflessione. “Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me”, è invece la frase tratta dal Vangelo di Matteo.

BUON VENERDÌ SANTO 2021: LE FRASI DI PAPA FRANCESCO E NON SOLO

Tra le frasi più intense e ricche di significato che potremo utilizzare per dedicare il nostro Buon Venerdì Santo ad amici e parenti che in queste giornate di riflessione e raccolta sono lontane da noi, anche alcune citazioni di Papa Francesco. Bergoglio ha destinato diverse parole a questa giornata: “Guardando Gesù nella sua passione, noi vediamo come in uno specchio le sofferenze dell’umanità e troviamo la risposta divina al mistero del male, del dolore, della morte”. E’ sempre Papa Francesco a dire: “Gesù crocifisso Insegnaci che la Croce è via alla Risurrezione. Insegnaci che il venerdì santo è strada verso la Pasqua della luce; insegnaci che Dio non dimentica mai nessuno dei suoi figli e non si stanca mai di perdonarci e di abbracciarci con la sua infinita misericordia. Ma insegnaci anche a non stancarci mai di chiedere perdono e di credere nella misericordia senza limiti del Padre”. Il suo predecessore, Papa Benedetto XVI, in riferimento al Venerdì Santo ha detto: “La Croce di Gesù è il segno supremo dell’amore di Dio per ogni uomo, è la risposta sovrabbondante al bisogno che ha ogni persona di essere amata”.

BUON VENERDÌ SANTO: IMMAGINI DA INVIARE

Non solo frasi però: per il Venerdì Santo 2021 vi proponiamo anche una raccolta di bellissime immagini, anche in questo caso con frasi e foto a tema, le quali possono essere salvate e inviate via Whatsapp o Facebook alle persone care. Sono immagini di Gesù Cristo in croce ma non solo, pregne di significato. Oltre alla carrellata di foto che trovate in fondo a questa pagina, potreste trovarne di molto belle anche su Instagram per esempio seguendo l’hashtag “#buonvenerdìsanto”. In questo caso potrete trovare dei post con l’immagine di Gesù ed una frase che invita alla riflessione, da condividere nelle nostre Stories. In che modo? I passaggi da compiere sono semplici e veloci: sarà sufficiente, infatti, cliccare sul simbolo dell’aeroplano e successivamente condividere con chi vogliamo (anche con un numero ristretto di persone), per augurare in maniera personale il nostro pensiero di Buon Venerdì Santo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuela Zingale!—>MaZinga! (@faschion_live)





