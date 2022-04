Buona Domenica delle Palme 2022/ E frasi di auguri per Pasqua: il desiderio di pace

BUONA DOMENICA DELLE PALME 2022 E AUGURI DI PASQUA

La Domenica delle Palme, che precede quella di Pasqua, è ancor più significativa quest’anno. Di conseguenza, anche le frasi di auguri vengono lette in maniera ancor più profonda. Si tratta di un momento a dir poco delicato per quanto sta accadendo in Ucraina, dunque quei rametti di ulivo benedetti, conservati come simbolo di pace, da scambiare con parenti e amici, acquisiscono ulteriore valore oggi. Dunque, fare gli auguri oggi è un gesto ancor più importante, anche se per via della distanza ci tocca farli via WhatsApp e Facebook. Proprio il conflitto in Ucraina potrebbe rappresentare il punto di partenza per le vostre riflessioni e quindi per arrivare alle frasi di auguri da mandare per una Buona Domenica delle Palme 2022.

“Bisognerebbe far nascere nel nostro cuore l’ulivo della pace, dal quale oggi donare ramoscelli al prossimo!” e “La pace è come un ramoscello di ulivo donato la domenica delle Palme. Durerà per sempre se sapremo custodirla con amore e gentilezza!” sono solo le prime proposte con cui vi accompagneremo in questa giornata.

BUONA DOMENICA DELLE PALME 2022: L’IMPORTANZA DELLA PACE

Possono essere davvero tanti i messaggi di speranza da condividere nella Domenica delle Palme 2022. Si trasformano facilmente in frasi di auguri da mandare ai propri cari. “Possa lo spirito del Signore riflettersi nella nostra vita e aiutarci a vincere ogni difficoltà. Buona Domenica delle Palme!“, è un esempio. Ma può ispirarvi anche: “Oggi è un giorno per vivere di pace in pace. Il mio augurio affinché anche tu possa lasciare ogni arma e stringere nel tuo pugno un gesto d’amore!“. Gli auguri di Buona Domenica delle Palme 2022 diventano inevitabilmente uno spunto di introspezione: “Impariamo ad accogliere anche noi Gesù, che seduto su un asino ci ha insegnato che non serve molto per dimostrare il proprio valore: l’amore verso il prossimo è il dono più grande che possiamo fare agli altri! Buona Domenica delle Palme!“. Tra le frasi di auguri che vi suggeriamo anche: “Tanti auguri per la Domenica delle Palme da parte mia e della mia famiglia, con l’augurio che questo ramoscello di ulivo porti la pace e la serenità nella tua casa“.

FRASI DI AUGURI PER PASQUA 2022

Ma come vi dicevamo, la Domenica delle Palme precede la Pasqua, quindi vogliamo cominciare ad aiutarvi anche a pensare a delle frasi di auguri. Potrete scriverli su un biglietto, come si usava fare fino a qualche anno fa, o trascriverli con lo smartphone per auguri virtuali, via sms, WhatsApp o social. “Sinceri auguri di buona Pasqua, passa delle vacanze piacevoli con chi ami“, “Auguri di buona Pasqua, anche se non ci sentiamo da un po’ ti penso sempre” e “Auguri di Pasqua a te e ai tuoi cari, ti auguro che il resto dell’anno sia sereno” sono spunti più formali. Ma ci sono frasi ben più profonde come le riflessioni che ci ha donato Papa Francesco. “Accetta allora che Gesù Risorto entri nella tua vita, accoglilo come amico, con fiducia: Lui è la vita! Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, fa’ un piccolo passo: ti accoglierà a braccia aperte“, l’invito del Santo Padre. Non l’unico in effetti: “Con il nostro atteggiamento, con la nostra testimonianza, con la nostra vita, diciamo: Gesù è risorto! Lo diciamo con tutta l’anima“.











