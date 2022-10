Buona festa dei morti 2022/ Le frasi d’auguri: “Non temete il vostro ultimo giorno”

E’ il 31 ottobre 2022 e di conseguenza mancano solo due giorni alla festa dei morti, che cadrà come ogni anno il prossimo 2 novembre. Per l’occasione anche oggi la nostra redazione ha raccolto per voi alcune delle frasi d’auguri più belle per questa giornata dedicata al ricordo dei nostri defunti scomparsi. Il web è pieno zeppo di esempi che calzano a pennello, a cominciare da questa citazione di Michel de Montaigne: “Perché temi il tuo ultimo giorno? Esso non contribuisce alla tua morte più di ciascuno degli altri”. Gandhi, invece, raccontava di morire ogni sera e di rinascere il giorno dopo: “Ogni sera, quando vado a dormire, muoio. E la mattina dopo, quando mi sveglio, sono rinato”. Proseguiamo la raccolta di frasi d’auguri per una buona festa dei morti 2022 con questa frase di un anonimo: “Se spendete tutto il vostro tempo a preoccuparvi di morire, vivere non sarà molto divertente”.

IMMAGINI AUGURI BUON HALLOWEEN 2022/ Foto a tema: zucche, maschere horror e non solo

Anche Gabriele D’Annunzio ci ha regalato una sua massima sulla morte: “Il privilegio dei morti: non moriranno più”, mentre il grande Marcel Proust un giorno disse: “A volte per i morti si fanno cose che non si sarebbero fatte per i vivi”. Un altro classico a firma Giuseppe Ungaretti: “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”, mentre secondo Maurice Materlinck, le nostre conoscenze rendono la morte più dolorosa: “Tutte le nostre conoscenze ci aiutano solo a morire di una morte un po’ più dolorosa di quella degli animali che nulla sanno”.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2022/ Tante frasi: “Dolcetto o scherzetto? Pizza!”

BUONA FESTA DEI MORTI, FRASI D’AUGURI: DA VAN DYKE A GRICURC

Il nostro viaggio alla ricerca delle frasi d’auguri più belle per una buona festa dei morti 2022, continua con Ivan Turgenev e il suo pensiero sull’ultimo giorno: “La morte è come un pescatore che pigli il pesce nella rete e per un po’ lo lascia in acqua; il pesce nuota ancora, ma ha tutt’intorno la rete, e il pescatore lo tirerà su, quando gli sembrerà opportuno”. Spazio ad Henry van Dyke: “Molte persone hanno così tanta paura di morire da non riuscire a vivere”.

Per Gheorghe Gricurc, invece: “Morire significa separarti non solo da quello che eri, ma anche da quello che non hai potuto diventare. Quest’ultimo aspetto della morte è il più inquietante”. Decisamente profondo il pensiero a firma Samuel Butler: “Di fronte a se stesso e al nulla ognuno è immortale; può sapere che sta per morire, ma non potrà mai sapere che è morto”. Concludiamo con questa citazione di Norman Cousins, secondo cui la morte non è il peggio che ci possa capitare: “La morte non è la più grande perdita nella vita. La più grande perdita è ciò che muore dentro di noi mentre stiamo vivendo”. Vi ricordiamo che a breve vi aggiorneremo con altre frasi d’auguri a tema, dedicate alla buona festa dei morti 2022.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Brasile, Lula presidente: vinto il ballottaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA