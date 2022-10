BUONA FESTA DEI MORTI 2022/ Frasi d’auguri e citazioni: da Lucio Dalla a Vasco Rossi

E’ giunto il momento di aggiornare le frasi d’auguri per una buone festa dei morti 2022, e senza perderci troppo in chiacchiere vediamo insieme alcune citazioni che calzano ad hoc per il prossimo 2 novembre 2022. Partiamo con questa frase a firma Pam Brown: “Non lasciare che la morte o i dolori ti rubino i ricordi gioiosi. Tieniti stretta questa tua felicità che hai conosciuto, che hai condiviso. Non andrà mai persa”. Spazio ad un pensiero di Stephanier Sorrel: “E se un giorno me ne andassi, sappi che VIVO nelle quiete del tuo Cuore”. La grande Isabel Allende invece parlò così un giorno della morte: “Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo”, pensiero più volte ricorrente quando si ha un lutto in famiglia.

Così invece disse Lucio Dalla un giorno: “La morte è solo l’inizio del secondo tempo”, mentre Vasco Rossi: “Nessuno muore mai completamente, c’è sempre qualche cosa di lui che rimane vivo dentro di noi”. Scomodiamo anche Eugenio Montale fra le frasi d’auguri per una buona festa dei morti 2022: “La morte odora di resurrezione”. Chiudiamo con il compianto presidente italiano Sandro Pertini: “Il modo migliore di pensare ai morti è pensare ai vivi”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

BUONA FESTA DEI MORTI 2022, LE FRASI D’AUGURI PIÙ PROFONDE: “NON PIANGERÒ PIÙ”

Si avvicina il giorno della festa dei morti. Il prossimo 2 novembre 2022, ricorderemo i nostri cari defunti, e per l’occasione saranno molti coloro che si scambieranno delle frasi “d’auguri”, pensieri che ricorderanno appunto questa tradizione cristiana e che verranno pubblicati sui social ma anche scambiate via WhatsApp. La redazione de IlSussidiario.net ha raccolto alcune di queste frasi d’auguri per la festa dei morti 2022, come ad esempio queste parole: “Non piangerò più per te perché ti amo, sorriderò nel ricordo tuo perchè mi ami e questo mi da pace”. E ancora: “Sii felice ogni giorno, e sorridi ad ogni raggio di sole. Accogli la luce dei tuoi cari mentre dall’alto ti cercano per continuare ad amarti”.

Un pensiero su un caro perduto davvero profondo, utilizzabile come post social, magari su Facebook, Twitter o Instagram: “Non è andato mai via e non l’abbiamo perduto. Resta nella luce dove è sempre riuscito a distinguersi. Illumina noi di luce ora più che mai che è vicino al Signore, e rivive nella luce di Dio”. Fra le tante frasi d’auguri per la festa dei morti 2022 anche: “Non morirà mai se riuscirà a restare nei cuori di chi resta a ricordare chi era veramente!”. Proseguiamo con: “A te che l’hai conosciuto veramente sapendo amare, non guardare ora il posto vuoto che ha lasciato, ma quello pieno di luce che ora occupa!”.

FESTA DEI MORTI 2022, FRASI D’AUGURI: “ORA E’ IL REGNO DEI CIELI…”

Una frase per augurare una buona festa dei morti 2022 che si sofferma sul ‘nuovo inizio’, come a voler invogliare una nuova vita, l’andare avanti nonostante tutto: “Non cercate di spiegare la sua fine, ma guardate la meraviglia del suo nuovo inizio!”. Spazio anche a questo esempio: “La famiglia è stato il suo valore e ideale, onestà e lavoro i suoi pilastri, sui quali ha costruito questa casa. Ora è nel Regno dei Cieli da dove illumina ogni cosa meravigliosa fatta”. Chiudiamo questo spazio dedicato alle frasi d’auguri per una buona festa dei morti 2022 con: “E uscito dalla vita per entrare nel Regno dei Cieli. Resta nel nostro cuore per donarci il messaggio del Signore!”.











