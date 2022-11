Buona festa dei morti 2022/ Le frasi d’auguri: “Quando c’è la morte non ci siamo noi”

E’ il 2 novembre 2022, e ciò significa che oggi ricorre il giorno dei morti, o festa dei morti. Un’occasione in cui ricorderemo i nostri cari defunti anche attraverso messaggi da scambiare via WhatsApp, e post sui social, a cominciare da quelli più comuni come Facebook, Instagram e Twitter. La nostra redazione sta raccogliendo per voi alcune delle frasi d’auguri più belle ed originali per la festa dei morti, a cominciare dalle citazioni, come quella dello scrittore italiano Fabrizio Caramagna: “Non ci sarà lo svelamento dell’enigma, la spiegazione tanto attesa, la parola che darà un senso a tutto ciò che ci ha tormentato o tenuto con il fiato sospeso. Nulla di tutto questo. Arrivati all’ultima pagina del libro, avidi di una rivelazione, divorati dalla curiosità, noi moriremo”, un classico esempio di post social ad effetto, giusto per collegarci a ciò che dicevamo sopra.

Epicuro, invece, parlò un giorno così della morte: “La morte, il più atroce di tutti i mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo la morte non c’è, quando c’è lei non ci siamo noi”. Proseguiamo con Jean Guraudoux, che a proposito dell’ultimo ‘saluto’ un giorno spiegò: “Non ho paura della morte: è la posta che stabiliamo per giocare al gioco della vita”.

BUONA FESTA DEI MORTI 2022, LE FRASI: “UNO VIVO FINCHE’ MUORE”

Fra le tante frasi d’auguri per la festa dei morti 2022, anche questa storica citazione di Jim Morrison: “Non aver paura della morte…Fa meno male della vita!”. Chuck Palahniuk, aggiunge: “Il mio amore mi chiede: ‘Fa molto male morire?’ ‘Beh, tesoro’, rispondo, ‘sì, ma fa molto più male continuare a vivere’”.

Proseguiamo con una citazione di Marcel Proust: “Amore mio, le persone non muoiono immediatamente, ma rimangono immerse in una sorta di aura di vita che non ha alcuna relazione con la vera immortalità, ma attraverso le quali continuano ad occupare i nostri pensieri nello stesso modo di quando erano vivi”. E chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle frasi d’auguri per la festa dei morti 2022 con un pensiero a firma Chuck Palahniuk: “La realtà è che uno vive finché non muore. E la verità è che nessuno vuole la realtà”.

