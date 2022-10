Buona festa dei morti 2022/ Le frasi d’auguri: “Tutto ciò che amiamo è parte di noi”

Ci avviciniamo lentamente al giorno del 2 novembre 2022, martedì prossimo, quando manderemo le frasi di auguri per una buona festa dei morti. Moltissimi coloro che al mattino, una volta svegli, invieranno via WhatsApp un “buongiorno” a tema, di conseguenza abbiamo pensato di raccogliere una serie di frasi perfette per questa giornata del ricordo e del dolore. Cominciamo con una serie di citazioni, come ad esempio quella di Marco Tullio Cicerone, che un giorno disse: “La vita dei morti è posta nella memoria dei vivi”. Helen Keller, invece, parlò così dei defunti: “Ciò di cui una volta ci siamo rallegrati profondamente, non possiamo mai perderlo. Tutto ciò che amiamo profondamente diventa parte di noi”. Per una buona festa dei morti 2022, potreste utilizzare anche questa frase d’auguri: “Se le lacrime potessero costruire una scala, e i ricordi una strada, vorrei camminare fino al cielo e riportarti a casa”.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, ok del Senato al governo Meloni: “Contante salirà”

Spazio ad un’altra citazione, quella a firma James O’Barr: “Se le persone che amiamo ci vengono tolte, il modo per farle vivere è non smettere di amarle”. E ancora: “Nel profondo cerchiamo sempre i nostri cari defunti”, parole di Munia Khan. Splendido questo pensiero di Terri Guillemets, utilizzabile anche come post social ad effetto: “Coloro che amiamo e perdiamo sono sempre uniti dalle corde del cuore nell’infinito”.

Vaiolo delle scimmie/ risultati devastanti su pazienti con HIV: "Causa di morte"

BUONA FESTA DEI MORTI 2022: DA INGERSOLL A EURIPIDE, UN PO’ DI CITAZIONI

Robert Ingersoll, invece scrive: “Nella notte della morte, la speranza vede una stella, e l’amore che ascolta può sentire il fruscio di un’ala”. Se voleste un passaggio della Bibbia, potreste invece prendere in prestito queste parole: “Agli occhi degli stolti parve che morissero; la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace”.

Questo è invece un pensiero per una buona festa dei morti 2022, di Euripide: “Mostrati a me, anche se soltanto come ombra! Basterebbe che venissi anche solamente in sogno”. Chiudiamo con un passaggio de Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry: “La mia stella sarà per te una fra le migliaia di stelle. Allora ti piacerà guardarle tutte… Quando guarderai il cielo, di notte, rideranno per te tutte le stelle. Perché io vivrò e starò ridendo”. A fra poco, per un nuovo aggiornamento con tante frasi d’auguri per una buona festa dei morti 2022.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 26 ottobre (243/2022)

© RIPRODUZIONE RISERVATA