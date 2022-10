Buona festa dei morti 2022/ Tante frasi d’auguri e citazioni: “Non rattristarti…”

Mancano solo 5 giorni alla festa dei morti 2022. Il prossimo 2 novembre, martedì della settimana entrante, ricorderemo in tutta Italia i nostri cari defunti, persone scomparse a cui la Chiesa dedica giustamente una giornata. Per l’occasione saranno moltissimi coloro che si scambieranno messaggi d’auguri ricordando i propri cari scomparsi, o che faranno riferimento a questa giornata con un post social, a cominciare da Facebook, Instagram e Twitter. Del resto il web è pieno zeppo di esempi di frasi a tema e noi ne abbiamo raccolte alcune, a cominciare da questa citazione a firma Lisa Goich, che ricorda così la madre scomparsa: “Mi chiedo se il mio primo respiro sia stato così toccante per mia madre come il suo ultimo respiro per me”.

Thomas Campbell, invece, parla di morte e amore: “Vivere nei cuori che lasciamo dietro non è morire”. Per Rumi alla fine niente è veramente perduto: “Non rattristarti. Tutto ciò che perdi viene in un’altra forma”. Fra le tante frasi d’auguri per una buona festa dei morti 2022, si potrebbe utilizzare anche questa splendida citazione di Giovanni Paolo II: “Da sempre la Chiesa ha esortato a pregare per i defunti. Essa invita i credenti a guardare al mistero della morte non come all’ultima parola sulla sorte umana, ma come al passaggio verso la vita eterna”.

BUONA FESTA DEI MORTI 2022, TANTE FRASI D’AUGURI: LE PAROLE DI GANDHI

E se vogliamo scomodare un altro grandissimo, occhio a questa frase di Mahatma Gandhi: “Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore”, frase perfetta da pubblicare online, magari associata ad una foto ricordo.

Spazio ad altre due frasi d’auguri per una buona festa dei morti 2022: “Questa candela è per te che sei lassù… Che questa luce ti raggiunga e ti porti il mio amore”, e: “Ricordiamo con affetto tutti i nostri cari defunti che sono in Cielo”. Vi ricordiamo come sempre che a breve aggiorneremo questo pezzo con altri pensieri originali e speciali a tema, da cui prendere spunto per i vostri messaggi WhatsApp o i post sui social.

