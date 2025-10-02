Buona Festa dei nonni 2025: scopriamo un po' di immagini da dedicare a tutti i nonni in questa giornata del 2 ottobre, la loro festa

Abbiamo selezionato per voi alcune immagini per la festa dei nonni 2025 che si celebra oggi, 2 ottobre 2025. Tanti sono gli scatti che sono stati pubblicati nelle ultime ore online, come ad esempio quello che trovate qui sotto in cui si vedono due nonni disegnati in stile “cartone”, abbracciati da due nipotini e in alto la frase: “Festa dei nonni. Dedicato ai nonni, che non sono semplicemente nonni, ma veri e propri angeli che amano e vivono per i loro nipoti”. Auguri a tutti i nonni. Siamo certi che se doveste spedire questa foto alla vostra nonna o alla vostra madre anziana, ne sarà particolarmente felice e magari le scapperà anche la lacrima (e lo stesso vale per i nonni).

Sempre qui sotto potretre trovare altre immagini per la festa dei nonni 2025, come ad esempio una tenera nonnina (sempre fatta a cartone), che abbraccia una nipotina e la frase “2 ottobre, festa dei nonni: auguri a tutti i nonni del mondo”, un augurio a cui noi ovviamente ci uniamo. Infine un ultimo scatto per la festa dei nonni 2025, da dedicare in questo caso in particolare alla nonna.

BUONA FESTA DEI NONNI, UN PO’ DI IMMAGINI TUTTE PER VOI

Su uno sfondo rosso con dei fiorellini stilizzati sulla sinistra si leggono le splendide parole: “Una nonna è un porto sicuro dove puoi andare ogni volta che ti senti solo, ogni volta che hai bisogno di affetto, ogni volta che necessiti di tranquillità, perchè la nonna è uno scrigno di amore infinito”, una citazione di Rosetta A.

Parole quanto mai veritiere per chi ha la fortuna di avere ancora in vita una nonna, quella che spesso e volentieri viene considerata la seconda mamma. Si tratta di tre immagini per la festa dei nonni 2025 che potrete scaricare o condividere su Facebook, se avete un profilo sullo stesso social, ma anche eventualmente postare altrove così come inviare via WhatsApp ai vostri nonni per ricordare loro quanto gli vogliate bene, ancor di più in questo giorno a loro dedicato.

