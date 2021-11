Buona Festa dei Santi 2021/ Frasi d’auguri via WhatsApp: “Sguardo al cielo e…”

Oggi, lunedì 1° novembre, è tempo di augurare buona Festa dei Santi 2021. Una ricorrenza religiosa che è rientrata ufficialmente tra le feste statali italiane. Ma a quando risalgono le origini di questa tradizione? Stando ai documenti che sono pervenuti sino ai giorni nostri, già nel quarto secolo dopo Cristo le prime chiese commemorassero i martiri, ma in date diverse, come quella del 20 aprile e del 13 maggio, giorno quest’ultimo in cui il Pantheon di Roma venne trasformato in chiesa da Bonifacio IV nel 609 e consacrato alla Vergine Maria e ai martiri.

Fu però nell’835 che il re franco Luigi il Pio decretò il 1 novembre festa di precetto su richiesta di Papa Gregorio IV (827-844). Come detto, lo Stato italiano riconosce il giorno di Ognissanti come festa nazionale, ma questo accade anche in tutti gli altri Paesi cattolici. Terminato il breve excursus storico, siamo a suggerirvi alcune frasi che potrete inviare via sms e via WhatsApp ai vostri parenti, ai vostri amici e alle vostre conoscenze.

BUONA FESTA DEI SANTI 2021: FRASI D’AUGURI

Come promesso, ecco alcune frasi d’auguri per la festa dei Santi 2021. Cominciamo dalla seguente: “Buon 1° novembre! Ti auguro la più grande luce che tutti i Santi oggi in cielo esprimono con il loro grande amore per noi”. Un’alternativa che rappresenta anche una preghiera corale: “1° novembre, solennità di tutti i Santi. Proteggete chi sta attraversando un momento difficile, chi sta combattendo contro una malattia e chi ne sta uscendo”.

Un’ulteriore soluzione per i vostri sms, è la seguente: “Oggi rivolgiamo lo sguardo al cielo affinché tutti i nostri più sinceri pensieri volgano verso le persone care, affinché i Santi in paradiso si prendano cura di loro e di noi”. C’è poi chi pensa alla richiesta di perdono: “Chiediamo perdono per i nostri peccati oggi a tutti i santi che festeggiamo, affinché illuminino ogni giorno la nostra via”. Infine, un pensiero dedicato a chi non c’è più: “Tutti noi abbiamo dei cari in cielo da pregare. Io oggi prego anche per i tuoi, affinché vivano nella pace eterna!”.

