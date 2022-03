BUONA FESTA DEL PAPÀ 2022/ Tante frasi d’auguri originali: “Bello sapere che ci sei”

E’ pronto un nuovo carico di frasi d’auguri per la festa del papà 2022, ormai prossima a fare capolino. Come sempre vogliamo segnalarvi alcuni pensieri perfetti per questa giornata, a cominciare da queste parole da figlio a padre o da figlia a papà: “Siamo testardi uguali, siamo determinati alla stessa maniera: questo è ciò che ci fa litigare, ma anche quello che ci rende una coppia unica!”. Sulla falsa riga troviamo: “Nessuno mi fa arrabbiare come te, ma nessuno mi vuole bene come te”, ma anche: “Papà, ma due come noi…ma dove li trovano?!?”.

Auguri buona festa del papà 2022/ Frasi WhatsApp: "Serve qualcosa di speciale per..."

Proseguiamo con: “Ogni volta che mi accorgo che ho preso una tua espressione, un tuo sguardo mi riempio di gioia”, ma senza dimenticare un classico: “Tale padre, tale figlia: ecco il più bello dei complimenti”. Fra le tante frasi d’auguri per la festa del papà 2022 potreste selezionare anche questo ‘carico’: “Papà, il tuo è l’abbraccio da cui tornare sempre”, “Quando ti guardo negli occhi so sempre se ho fatto la cosa giusta…o no!”, “Non smetti mai di farmi sentire una figlia orgogliosa”, “Non c’è nulla di più bello che sapere che ci sei”. Chiudiamo con questo pensiero simpatico: “Ti ho già detto quanto mi mancano i tuoi predicozzi, proprio ora che hai finalmente rinunciato a farmeli?”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Buona festa del papà 2022/ Le frasi d'auguri più commuoventi: “Mi dispiace...”

BUONA FESTA DEL PAPÀ 2022/ FRASI D’AUGURI: “È IL CUORE A RENDERE L’UOMO PADRE”

Si assottiglia sempre di più il margine temporale che ci separa dagli auguri per la festa del papà 2022. Essa sarà celebrata, come di consueto, il 19 marzo (giorno dedicato a San Giuseppe), dunque tra soli 3 giorni, e in rete è già scattata la caccia alla frase perfetta di auguri, possibilmente ad effetto, da dedicare in occasione della festa del papà per farlo sentire unico in questo giorno per lui così speciale. Ovviamente, la soluzione migliore di auguri rimane un pensiero partorito direttamente dal figlio o dalla figlia, in modo tale che sia autentico e, soprattutto, sentito, ma se siete quantomeno in cerca di un’ispirazione, non possiamo fare a meno di suggerirvi alcuni spunti d’autore per augurare buona festa del papà che potrebbero venire in vostro soccorso.

BUONA FESTA DEL PAPÀ 2022/ Frasi divertenti da dedicare: "Il ruolo di un padre..."

Fëdor Dostoevskij, ad esempio, affermò: “Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno”. Secondo Antoine François Prévost “un cuore di padre è il capolavoro della natura”, mentre per Pam Brown, altro personaggio da tener caro in questa Festa del Papà 2022, “tutti i papà hanno il loro fischio speciale, il loro richiamo speciale. Il loro modo di bussare. Il loro modo di camminare. Il loro marchio sulla nostra vita. Crediamo di dimenticarcene, ma poi, nel buio, sentiamo un trillare di note e il nostro cuore si sente sollevato. E abbiamo di nuovo cinque anni: stiamo aspettando di udire i passi di papà sulla ghiaia del vialetto”.

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPÀ 2022: “SI DIVENTA QUEL CHE NOSTRO PADRE CI HA INSEGNATO NEI TEMPI MORTI”

All’interno della nostra panoramica inerente alle frasi d’auguri di buona festa del papà 2022. I pensieri d’autore collegati alla figura paterna non mancano di certo e, verrebbe da osservare, quasi c’è l’imbarazzo della scelta per coloro che si trovano a dover designare l’aforisma perfetto per le proprie esigenze. Ve ne proponiamo qualcuno di seguito, partendo da Honoré de Balzac: “I padri devono sempre dare, per essere felici. Dare sempre, l’esser padre sta in questo”.

Umberto Eco, personaggio tra i più amati e sicuro candidato a donare aforismi anche per fare gli auguri di buona Festa del Papà 2022, invece, scriveva: “Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza”. A giudizio di William Shakespeare, invece, “quando un padre dona ad un figlio entrambi ridono; quando un figlio dona ad un padre entrambi piangono”. Infine, Friedrich Schiller restituisce a noi tutti una profonda e incontrovertibile verità: “Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA