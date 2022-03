Buona festa del papà 2022/ Frasi di auguri da dedicare: “A te che m’hai insegnato…”

Buona festa del papà 2022: frasi di auguri e pensieri…

Si avvicina sempre più la giornata della festa del papà, ennesima occasione di festeggiare una delle figure più importanti della nostra vita. E ci prepariamo, grandi e piccoli, a inviare un pensiero o una frase di auguri di buona festa del papà 2022. Chi è cresciuto con un padre al proprio fianco sa benissimo quale sia l’importanza di questo ruolo, una delle guide per un bambino che dovrà imparare ad approcciarsi alla vita. Un padre dunque insegna le cose basilari, come camminare, mangiare, parlare, ma anche a comportarsi nel modo corretto e questo lo fa proprio attraverso l’esempio che dà quotidianamente.

Ecco perché è così importante dover essere un buon padre per i propri figli: questi, infatti, prenderanno spunto da ciò che vedono per diventare ciò che saranno una volta adulti. Nel giorno dedicato proprio ai padri, scopriamo alcune frasi di auguri per una buona festa del papà 2022 da dedicare.

“A te che mi hai insegnato a camminare, parlare, mangiare e vivere… Senza il tuo esempio non sarei ciò che sono oggi” è una delle frasi più semplici ma allo stesso tempo più d’impatto da dedicare al proprio papà. Vediamone un’altra: “Sei la colonna portante della mia vita da quando ho memoria: sulla tua spalle sorreggi il peso di ogni mio problema. Auguri, papà”.

Auguri buona festa del papà 2022: la frase di Confucio…

La festa del papà si festeggia il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, padre per eccellenza, in grado di accogliere nel suo cuore Gesù, nonostante non fosse suo figlio naturale. Quella del padre è infatti proprio una figura d’amore, presenza ed esempio: “L’esser diventato adulto nulla ha tolto al tuo ruolo di guida e modello della mia vita: nessun altro padre potrebbe essere tanto per un figlio ed è questo immenso tesoro di cui oggi io ti ringrazio, papà”. Un’altra frase di auguri da dedicare per la festa del papà 2022 è: “A te che sei la persona che mi ama di più al mondo, a te che ti fai in quattro per me quando ne ho bisogno, a te che non mi fai mancare mai affetto, attenzioni e carezze. A te che sei il mio meraviglioso papà!”.

Leggiamo poi una frase di Confucio da utilizzare come auguri di buona festa del papà 2022: “Nel rispetto per il proprio padre nulla è più grande, quanto stimarlo come si stima il Cielo”. Concludiamo con una frase simpatica per il proprio padre, da dedicare il 19 marzo: “Papà, sei il mio genitore preferito, ma se lo dici alla mamma, negherò tutto! E tu sai a chi crederà!”.



