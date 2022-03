Buona festa del papà 2022/ Le migliori frasi d’auguri: “Quando mi guardi e sorridi…”

Auguri buona festa del papà 2022: con una frase di Gabriel Garcia Marquez…

La settimana che precede la festa del papà 2022, che si celebrerà domenica 19 marzo, è iniziata quest’oggi: è dunque arrivato il momento di prepararci ad inviare al nostro super genitore le frasi di auguri più belle. Le migliori arrivano dritte dritte dal cuore, ma se sei a caccia di un pensiero e non ti viene nulla di poetico in mente puoi fare ricorso ai numerosi aforismi che sono reperibili in un battito di ciglia sul mondo del web. È per questo motivo che ne abbiamo raccolto qualcuno che ti permetterà di strappare un sorriso al tuo uomo più caro.

Le frasi d’autore che sono state scritte proprio per i padri indicate quindi per fare gli auguri di una buona festa del papà sono veramente tantissime. “Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre”, questa, firmata dallo scrittore spagnolo Gabriel Garcia Marquez, è una delle più celebri. È meno conosciuta, invece, questa metafora realizzata dall’australiano Markus Zusak: “A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note”.

Auguri buona festa del papà 2022: i migliori aforismi da dedicare

Andiamo avanti con la carrellata di frasi d’autore da utilizzare per fare gli auguri per la festa del papà 2022. Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita”, questo l’aforisma firmato dalla scrittrice srilankese Ama H. ​​Vanniarachchy. E ancora: “Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani”, così ha scritto invece Reed Markham.

Infine, è possibile ricorrere anche ad una breve poesia come dedica per gli auguri di una buona festa del papà 2022 ad ogni padre. “Padre, se anche tu non fossi il mio/ padre, se anche fossi a me estraneo/ per te stesso egualmente t’amerei”, così scriveva nel Novecento il poeta e scrittore italiano Camillo Sbarbaro. La festa del papà, dunque, non ha tempo e non ha luogo: gli autori di tutti i secoli e di tutto il mondo hanno voluto nel tempo onorarla, dedicando pensieri dolci ai genitori.



