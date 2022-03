BUONA FESTA DEL PAPÀ 2022/ Le frasi d’auguri originali: “L’abbraccio più bello”

Mancano solo quattro giorni alla festa del papà 2022, e noi anche oggi, siamo qui a proporvi le frasi d’auguri migliori per festeggiare il nostro genitore. Partiamo subito da una grande massima di Confucio, che un giorno disse: “Nel rispetto per il proprio padre nulla è più grande, quanto stimarlo come si stima il Cielo”. Proseguiamo con una frase senza dubbio meno ‘importante’ ma comunque bellissima da dedicare al proprio genitore: “Al mio meraviglioso papà: semplicemente essendo te stesso mi hai mostrato il modo migliore di essere. Credendo nei miei sogni mi hai reso orgoglioso di me stesso. Tanti auguri”.

Buona festa del papà 2022/ Le frasi d'auguri più commuoventi: “Mi dispiace...”

Splendide anche queste parole: “L’esser diventato adulto nulla ha tolto al tuo ruolo di guida e modello della mia vita: nessun altro padre potrebbe essere tanto per un figlio ed è questo immenso tesoro di cui oggi io ti ringrazio, papà”. Se siete amanti degli abbracci di papà, allora dovreste leggere questo pensiero: “L’abbraccio più bello del mondo, quello che mi da più sicurezza, è sempre e solo il tuo, papà”. Infine, fra le tante frasi d’auguri per la festa del papà 2022, delle parole piuttosto semplici ma che ogni padre dovrebbe sentirsi dire da un figlio: “Sono tanto orgoglioso di te, papà, sei il migliore ed un giorno spero di diventare uguale a te”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

BUONA FESTA DEL PAPÀ 2022/ Frasi divertenti da dedicare: "Il ruolo di un padre..."

BUONA FESTA DEL PAPÀ, LE FRASI DI AUGURI PIÙ EMOZIONANTI DA DEDICARE PER IL 19 MARZO

La festa del papà si avvicina e si comincia a pensare ad un regalino da fare all’uomo più importante della nostra vita, ma anche ad un dolce pensiero da dedicare. Le parole, infatti, hanno la capacità di sorprendere, emozionare, riempire il cuore e spesso avvicinare persone che magari nel corso della vita si sono un po’ perse. Ecco perché allora quella del 19 marzo è un’occasione unica per ribadire al proprio papà l’amore e l’affetto che si prova nei suoi confronti. Come fare gli auguri per una buona festa del papà, utilizzando parole emozionanti e che lascino il segno? Vediamo qualche frase che si può dedicare all’uomo più importante della nostra vita nel giorno della sua festa.

Festa del papà 2022, frasi auguri/ Le canzoni da dedicare il 19 marzo

“Mi hai visto nascere, insegnato a parlare e camminare, preso per mano per non cadere e accompagnato nel percorso della vita. Caro papà, oggi più che mai, voglio dirti che sei una presenza fondamentale per me: senza la tua protezione e la tua saggezza, non sarei ciò che sono ora” oppure “Sempre presente, mai ingombrante. Grazie papà per essere stato semplicemente la mia casa, il posto caldo in cui tornare ogni volta e dove trovare sempre conforto”.

Frasi da dedicare per gli auguri di una buona festa del papà

Proseguiamo con la scoperta di alcune frasi di auguri per la festa del papà in grado di emozionare e dimostrare l’importanza di questa figura: “Sei stato le mie radici, che mi tengono ben ancorato a ciò che sono le mie origini. Sei stato tronco, saldo e forte, in grado di tenere in piedi una vita intera, senza mai vacillare o mostrare segni di cedimento. Sei stato rami, in grado di spiccare il volo al mio fianco. Sei stato per me linfa, ossigeno, vita. Grazie papà”.

Non mancano poi frasi famose per gli auguri di una buona festa del papà. “Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre” scriveva Gabriel Garcia Marquez. “Un cuore di padre è il capolavoro della natura” è invece la frase di Antoine François Prévost. “Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani” ironizzava Reed Markham. Infine vediamo una frase di Nietzsche: “I padri hanno molto da fare per riparare al fatto di avere dei figli”.

