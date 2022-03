Buona Festa della Donna 2022, 8 Marzo/ Frasi di auguri, aforismi divertenti e…

BUONA FESTA DELLA DONNA 2022: FRASI PER GLI AUGURI

Il giorno della Festa della Donna 2022 si avvicina ed è quindi fondamentale farsi trovare pronti con gli auguri. Trovare le frasi giuste è anche un modo per celebrare le donne, anche se farlo sul piano concreto resta il modo migliore. Alle parole, che vi proporremo di seguito, dunque, dovrete far seguire i fatti, anche per caricare di significato vero ciò che volete dire alle donne a cui state per fare gli auguri. A disposizione aforismi e citazioni, frasi contro la violenza sulle donne, proposte anche divertenti e ironiche, quelle da condividere con le amiche e da dedicare a donne speciali.

Ci sono frasi note come quella di Fabrizio Caramagna: “Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio…“. Ma anche senza firma: “Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne“. A tal proposito aggiungiamo anche: “L’8 marzo è la tua festa. La mia è ogni giorno trascorso con te. Tanti auguri donna meravigliosa!“.

FRASI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2022: RIFLESSIONI E IRONIA

Tra le frasi per gli auguri di buona Festa della Donna 2022 annoveriamo anche: “Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e fantastica ogni giorno dell’anno“. Potete anche usare un gioco di parole: “Chi dice donna, dice danno ed è vero: danno la vita, danno la speranza, danno il coraggio, danno se stesse per amore. Auguri a tutte le donne!“. A proposito di frasi contro la violenza sulle donne, ve ne proponiamo una che non porta firma ma è molto significativa: “Dire no alla violenza può sembrare scontato, ma finché ci sarà bisogno di una giornata internazionale contro la violenza sulle donne significa che i nostri NO non saranno stati ancora abbastanza“.

Ma vi abbiamo parlato anche di frasi di auguri ironiche per la Festa della Donna 2022, ecco allora quella di Giorgio Panariello dal bambino Simone: “TEMA: “L’otto marzo”. Svolgimento: L’otto marzo, l’otto un quarto faccio colazione, l’otto e mezzo sono a scuola“.



