Buona festa della donna 2022, 8 marzo/ Frasi di auguri divertenti: “Dietro a ogni uomo…”

AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2022, 8 MARZO: SENTIMENTI E RIVENDICAZIONI

Buona festa della donna: cade quest’oggi, martedì 8 marzo 2022, la celebrazione a tinte rosa! Essa ha una forte connotazione socio-politica, dato che in questa occasione si onorano le conquiste sociali, economiche e politiche da loro ottenute nel tempo ed allo stesso tempo si denunciano le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime tuttora in ogni parte del mondo.

Il simbolo di questa Giornata internazionale, in Italia, è la mimosa. La pianta di colore giallo, che fiorisce proprio tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, fu scelta da Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei nel 1946 proprio per rappresentare questa festività. È per questo motivo che, ancora oggi, permane il buon uso di regalare questo profumato ornamento alle donne che si amano, magari accompagnandolo ad un dono e ad un dolce pensiero. La nostra redazione ha dunque pensato di proporvi alcune frasi di auguri per una buona festa della donna 2022 che è possibile utilizzare per celebrare l’evento.

BUONA FESTA DELLA DONNA 2022, 8 MARZO: LE FRASI DI AUGURI ROMANTICHE DA DEDICARE

Gli uomini, per fare gli auguri di una buona festa della donna alle proprie amate, spesso scelgono di utilizzare frasi romantiche, che trasmettano un messaggio d’amore, al di là della connotazione socio-politica della Giornata che cade oggi, martedì 8 marzo 2022. “La donna è un mix di dolcezza e passione, la mimosa è il fiore che più la rappresenta, lo guardi è bello ma se vuoi davvero apprezzarlo ne devi sentire l’essenza”, questa una delle più belle. E ancora: “Le donne forti sono come uragani. Diventano indomabili, quasi irraggiungibili. Non si fermano davanti a nulla. Sono discrete e amano quasi in segreto. Hanno sguardi sicuri e il cuore pieno di lividi. Sorridono e ingoiano lacrime. Loro, sono le donne che fanno la differenza”.

È possibile dedicare in questa occasione anche un pensiero alle proprie mamme: “In questa Giornata internazionale della donna, ricorda che come donna, tutta la vita nasce da te. Quindi guarda il mondo e sorridi, perché senza di te non ci sarebbe vita”. Infine, qualche parola da rivolgere ad una amica o una sorella: “Sempre indaffarata a inseguire i tuoi sogni, le tue speranze e i tuoi progetti. Fermati un attimo e ascoltami mentre ti dico: “auguri, donna stupenda!”.

AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2022, 8 MARZO: LE FRASI DI PIÙ SIMPATICHE

Dopo avere letto le frasi di auguri buona festa della donna capaci di fare sciogliere i cuori di chiunque oggi, martedì 8 marzo 2022, andiamo a vedere quelle che riusciranno certamente a strappare una sonora risata a mogli, mamme, sorelle e amiche. “Dietro ad ogni uomo c’è sempre una donna ferma tre vetrine prima a guardare le scarpe!”, questa la divertente rivisitazione del più noto aforisma. E ancora: “Le donne il sesso debole? Ma avete mai provato a rubarci la coperta di notte?”. Ed ecco anche una frecciatina all’altro sesso: “Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne”.

Non è finita qui! Per concludere ecco un pensiero di auguri buona festa della donna scritto da Rita Levi Montalcini per onorare proprio tutte le donne: “È facile essere una femmina, bastano un paio di tacchi a spillo e abiti succinti… ma per essere una donna devi vestire il cervello di carattere, personalità e coraggio”.



