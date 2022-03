BUONA FESTA DELLA DONNA 2022, 8 MARZO/ Frasi d’auguri per amiche: “Due disastri”

Fra le tante frasi d’auguri per la festa della donna 2022, giornata speciale che cadrà martedì prossimo, 8 marzo, abbiamo scelto per voi quelle da dedicare alle proprie amiche del cuore. Se avete un’amica speciale questo è quindi lo spazio giusto per voi e cominciamo subito con questo esempio: “Io e te, due disastri della natura. Se chi dice donna dice danno, noi siamo due danni combinati. Praticamente una tragedia. Ma mai rinuncerei alla tua amicizia. Buona festa della donna, amica mia!”.

E ancora: “Questa mimosa è dedicata alle mie amiche, a quelle che conservano la capacità di “meravigliarsi” nonostante tutto e tutti, a quelle che soffrono nell’anima, a quelle che non hanno mai tempo per se stesse perché lo dedicano agli altri, a quelle che conservano nel cuore i veri valori… Auguri Donne!”. Se volete far sciogliere la vostra amica del cuore, splendida questa frase d’auguri per la festa della donna: “Per la festa dell’8 marzo vorrei fare gli auguri a tutte le donne del mondo, ma un augurio speciale desidero farlo ad una donna unica nel mondo: te!”. Chiudiamo con: “Auguri ad una donna speciale. Sono felice di averti conosciuta. Buon 8 Marzo!”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

BUONA FESTA DELLA DONNA 2022, AUGURI E FRASI PER L’8 MARZO: “SE GLI UOMINI FOSSERO…”

Torna la Festa della Donna, ricorrenza nella quale si celebrano le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, ma allo stesso tempo si ricordano le difficoltà storiche incontrate nel corso dei secoli, come le discriminazioni e le violenze. Si tratta di una giornata internazionale, riconosciuta in tutto il mondo, che si tiene negli Stati Uniti d’America a partire dal 1909, mentre in alcuni Paesi europei si ricorda dal 1911. In Italia la ricorrenza è fissata sul calendario dal 1922. Negli ultimi decenni, la giornata internazionale si è trasformata in una festa nella quale vengono celebrate le donne, con regali, mimosa ma anche frasi d’auguri per festeggiare la loro importanza.

Vediamo dunque insieme alcune frasi d’auguri di buona Festa della donna che si possono dedicare alla propria moglie, compagna, mamma, figlia e a qualunque donna sia importante nella propria vita.

Come fare gli auguri alla festa della donna 2022 con alcune frasi d’impatto che possano rendere ancora più speciale questa giornata per le persone alle quali si vuole bene? Vediamone alcune. Maria Callas scriveva: “Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l’arma più grande nelle nostre mani: siamo donne!”. Un’altra frase in chiave ironica da dedicare nel giorno della festa della donna è: “Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne”, scritta da Audrey Hepburn. “Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne” scriveva invece Alda Merini.

Se invece non si vogliono usare frasi della letteratura ma semplicemente scrivere un semplice pensiero per le donne importanti nella propria vita, ecco alcune idee. Ad una compagna o una moglie si può scrivere: “A te che ogni giorno rendi la mia vita radiosa già solamente con la tua presenza… Sei l’unica donna che vorrei al mio fianco” oppure “La tua forza è per me esempio e guida: buona festa della donna a te che rendi magica ogni mia giornata”.



