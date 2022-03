Buona Festa della Donna, 8 marzo 2022/ Frasi di auguri: dalla letteratura e non solo…

COME FARE GLI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2022

Siamo alla vigilia della Festa della Donna 2022, una giornata che si carica di ulteriori significati anche in virtù del contesto internazionale. L’occasione è importante anche per far sentire la propria voce, tramite le frasi di auguri. Spesso però dimentichiamo di avanzare delle proposte per le stesse donne, che possono dedicare pensieri alle donne della propria famiglia, all’amica di infanzia, alle colleghe o a quelle che hanno attraversato la propria vita per un breve periodo, ma lasciando un segno.

Vi suggeriamo allora: “Questa mimosa è dedicata alle mie amiche, a quelle che conservano la capacità di “meravigliarsi” nonostante tutto e tutti, a quelle che soffrono nell’anima, a quelle che non hanno mai tempo per se stesse perché lo dedicano agli altri, a quelle che conservano nel cuore i veri valori… Auguri Donne!”. Potete affidarvi anche a versioni più semplici come questa: “Nel giorno della ‘nostra’ festa voglio ricordarti che ti sono vicina e che insieme è più facile lottare, vivere, sognare”.

FRASI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA (DA DONNA A DONNA…)

Possiamo affidarci anche alla letteratura per cercare l’ispirazione e trovare le parole giuste per le frasi di auguri di buona Festa della Donna 2022. “Dagli occhi delle donne traggo questa dottrina: del fuoco di Prometeo essi scintillan sempre; son essi i libri, le arti, le accademie che mostrano, contengono, nutrono il mondo intero; fuor d’essi non può eccellere nessuno”, scrive William Shakespeare. Ma vi proponiamo anche Arthur Schopenhauer: “Le donne non vogliono essere capite, vogliono solo essere amate”.

Ludovico Ariosto invece sostiene che “le donne son venute in eccellenza di ciascun’arte ove hanno posto cura”. Ancor più roboanti le parole di Charles Baudelaire che possono tornare utili per fare gli auguri per la Festa della Donna 2022: “La donna è fatalmente suggestiva; lei vive di un’altra vita, oltre alla propria; vive spiritualmente nelle fantasie che lei stessa ossessiona e feconda”. Infine, Oriana Fallaci: “Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non annoia mai”.

