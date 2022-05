Buona Festa della Mamma 2022/ Frasi d’auguri tra letteratura e poesia per l’8 maggio

La seconda domenica del mese di maggio si festeggia tradizionalmente la festa della mamma. Questa ricorrenza è senza dubbio una buona occasione per fare una sorpresa alla donna più importante della nostra vita, con un regalino, un pensiero dolce e un bigliettino con delle frasi d’auguri da dedicare. Sì, perché le parole sono importantissime, sanno emozionare e rendere eterno un istante. Ecco perché allora non si può pensare di far passare questo giorno senza augurare una buona festa della mamma a chi ci ha dato la vita.

In questo giorno così speciale, sono tante le frasi d’auguri dolci ed emozionanti che possiamo dedicare alle nostre mamme. Cominciamo a vederne alcune famose. Un antico proverbio ebraico dice: “Dio non poteva essere dappertutto, e quindi ha creato le madri”. Pier Paolo Pasolini, uno dei più amati scrittori italiani, ha dedicato nei suoi versi anche un pensiero alla mamma: “Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore”. Oriana Fallaci ha invece scritto un bel pensiero sull’essere madre, slegato da ogni obbligatorietà: “Essere mamma non è un mestiere. Non è nemmeno un dovere. È solo un diritto tra tanti diritti”.

Buona festa della mamma: le frasi d’auguri da dedicarle: “Ho incontrato molti uomini nella mia vita…”

In occasione della festa della mamma si possono dedicare pensieri scritti di nostro pugno, magari per descrivere al meglio un rapporto che conosciamo solo noi molto bene, ma anche far riferimento a frasi di scrittori famosi o poeti. Per augurare una buona festa della mamma possiamo ad esempio utilizzare una frase di Robert Baden-Powell: “Ho incontrato nella mia vita molti uomini che hanno avuto successo; la maggior parte di essi erano fieri della propria madre e ammettevano di dover in gran parte a lei la personalità che possedevano”.

Anche Toto Cotugno ha dedicato nel corso della sua carriera delle bellissime frasi per la mamma: “Due braccia grandi per abbandonarmi dentro se la notte avevo un po’ paura, Occhi profondi per cui ero un libro aperto, senza dire neanche una parola […], E mi chiedevo mentre le guardavo i piedi, quest’angelo perché non vola”. Honorè De Balzac scriveva invece: “Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono”. Non mancano riferimenti alla figura della mamma neppure nella letteratura di uno degli scrittori più amati di tutti i tempi, William Shakespeare: “Tu sei di tua madre lo specchio, ed ella in te rivive il dolce aprile del fior dei suoi anni”. Vi ricordiamo infine il nostro articolo sui regali per la festa della mamma di Amazon: il portale di e-commerce ha dedicato alla giornata una pagina speciale del proprio sito dove fare shopping.

