BUONA FESTA DELLA MAMMA 2022, FRASI DI AUGURI/ “Al mio fianco con amore e tenerezza”

Le frasi di auguri di Buona Festa della Mamma 2022 che si possono trovare su Internet sono innumerevoli, per cui a coloro che si apprestano a scrivere un biglietto oppure a inviare un pensiero su Whatsapp o Telegram non resta che selezionare quella migliore. La nostra redazione ne ha selezionato qualcuna capace di fare commuovere qualsiasi donna. “Grazie di esistere, di essermi sempre stata vicina, e di trovarti ancora oggi al mio fianco con il tuo grande amore e la tua tenerezza”, questa una vera e propria dedica d’amore.

E ancora: “Cara Mamma, il tempo e i giorni non sono passati, il tuo sguardo d’amore sarà sempre lo stesso di quando passavi a rimboccarci le coperte e ci baciavi la fronte. Sei unica. Auguri”. Ci sono anche delle filastrocche che persino i più piccoli possono imparare e recitare a voce per l’occasione. “Con le mie mani seppur piccoline/ tantissime cose io posso fare/ Le posso battere,le posso guardare/ delle carezze io posso dare/ E oggi, mamma, che è la tua festa/ le mie manine ti voglio donare/ E ora mi metto le mani sul cuore/ Per dimostrarti il mio grande amore/ E con le mani ti mando un bacino/ Stringimi forte e stammi vicino”, eccone una.

BUONA FESTA DELLA MAMMA 2022, FRASI DI AUGURI

Andiamo avanti con la carrellata di frasi di auguri di Buona Festa della Mamma 2022. Dopo avere visto i pensieri più dolci e le filastrocche da imparare per questa speciale occasione, che cadrà tra qualche giorno, passiamo agli aforismi. “La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi”, questa ad esempio è firmata da Honorè de Balzac.

“Tutti i bisogni del bambino vengono proiettati sulla mamma. Lei, e solo lei, sviluppa una particolare sensibilità che le permette di sentire anche il piccolo sussulto quando tutti dormono. E’ lei che, più di chiunque, “sente” il respiro del bambino e ne percepisce ogni necessità”, così scrive invece Tommaso Montini. Infine, di Marina Cvetaeva: “Non una sola madre dirà di sé stessa che ama il suo bambino. Perché il suo è più che amore. Lei “è” il suo bambino”. In chiusura vi vogliamo segnalare il nostro articolo con i consigli sui regali per la festa della mamma 2022.

